Gracyanne Barbosa curte e comenta post sobre o ex-marido, Belo

Algumas semanas após revelar a separação, Gracyanne Barbosa reage ao ver post sobre Belo e Denilson no Maracanã

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao reagir a um post sobre o ex-marido, o cantor Belo, na tarde deste domingo, 26. Ela viu o post da CARAS Brasil no Instagram sobre o reencontro de Belo e Denilson no Maracanã, no Rio de Janeiro, em prol do Futebol Solidário e fez questão de demonstrar o seu apoio.

Ela curtiu o vídeo compartilhado no Instagram da CARAS e também deixou um comentário com emojis de aplausos. Nas imagens, Belo apareceu entrando em campo enquanto estava abraçado com Denilson depois que os dois fizeram as pazes com o pagamento de dívida milionária.

Vale lembrar que Belo e Gracyanne anunciaram o fim do casamento em 18 de abril de 2024. Os dois ficaram juntos por 16 anos, mas se separaram há alguns meses. O término só veio à público em abril.

O cantor Belo e o comentarista esportivo Denilson protagonizaram um momento inesperado na TV na tarde deste domingo, 26. Os dois marcaram presença no Futebol Solidário, que é uma iniciativa em prol do Rio Grande do Sul, e fizeram questão de demonstrarem que seguem amigos depois da longa batalha pelo pagamento de uma dívida milionária.

Belo e Denilson ficaram sem contato por muitos anos. Isso porque o cantor devia o pagamento de uma quantia milionário para o ex-jogador de futebol por causa de sua saída do grupo Soweto. Durante anos, Denilson lutou na justiça para ter o valor pago. Há poucos meses, Belo quitou a dívida e os dois voltaram a se falar.

Agora, eles se reencontram pessoalmente e brincaram sobre a situação. Em uma aparição no Domingão com Huck, os dois se abraçaram e trocaram carinhos. “O que o Brasil queria ver. Tá aí, ó!”, disse Denilson, que negou brigas entre eles. "Na verdade, o pega pra capar nunca existiu. A última conversa nossa por telefone foi: ‘poxa, a gente deveria ter conversado antes’”.

Com isso, Belo declarou: "Sabe que eu te amo muito, tenho carinho”. Por fim, Denilson brincou sobre a dívida do passado. "Me botaram no time esperança, que é a última que morre”, comentou entre risadas.