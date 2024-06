Sandy se despede dos palcos para pausa: ‘Daqui a pouco estou aí’

Sandy realizou o seu último show antes de iniciar a pausa dos palcos por tempo indeterminado e fez discurso sobre a importância dos fãs e da música

A cantora Sandy realizou o seu show de despedida da turnê para a sua pausa dos palcos. Ela anunciou que vai ficar por tempo indeterminado longe dos shows e que voltará no futuro, mas sem dar mais detalhes. Deste modo, a despedida aconteceu na noite deste domingo, 16, em São Paulo.

A estrela subiu ao palco neste final de semana para dois shows na capital paulista com sua atual turnê, na qual canta sucessos da carreira solo, e emocionou os shows. Com a plateia lotada, ela colocou todo mundo para cantar e se divertir com suas canções e comoveu ao agradecer pelo carinho dos fãs ao longo de toda a sua carreira.

Com mais de 30 anos de carreira - incluindo a dupla com Junior e a carreira solo -, Sandy fez um discurso no palco sobre a importância da música em sua vida e também dos fãs. "Eu não faço música só para me curar. Parece que tem uma coisa maior, é uma coisa de inspiração, é uma coisa de um contato meu com o universo, sabe? Quando eu vejo vocês vibrando nessa mesma energia que eu, e vindo aqui, me dando o domingo à noite de vicies, isso, não é pouco, é muito. E gente que veio de longe, isso faz tudo valer a pena. E eu não posso nem continuar falando, senão eu vou chorar e eu acabei de me tocar que esse é o último show de não sei quanto tempo”, afirmou.

E completou: "Isso aqui é muito especial para mim, saibam disso. Vocês são especiais para mim e eu me sinto muito honrada, muito lisonjeada de ter um lugar no coração de cada um de vocês. Obrigada, obrigada por dividirem esses momentos tão especiais comigo por tantos anos, obrigada por alimentarem o meu amor pela música, pela minha própria vida e existência, tudo o que eu faço e tudo o que eu acredito”.

No final da apresentação, ela voltou a agradecer e confirmou que voltará aos palcos depois da pausa. "Obrigada por serem tão especiais, por me entenderem e entenderem os meus momentos. Sei que às vezes não é fácil ser fã meu. Eu sei, mas a gente está junto, tá gente? Daqui a pouco eu estou aí. Muito obrigada, eu amo vocês!”, declarou.

Vale ainda destacar que os dois últimos shows de Sandy antes da pausa foram beneficentes. A renda arrecadada com a venda dos ingressos foi destinada para ajudar as vítimas da enchentes no Rio Grande do Sul. "Eu já ajudei, fiz algumas doações, divulguei algumas maneiras de ajudar, mas senti que eu precisava e podia fazer mais. Eu estava para anunciar duas datas de shows, anunciar que vou fazer uma pausa dos palcos, e queria me despedir melhor do meu público, estar perto, dar um grande abraço sonoro. E aí resolvi ressignificar este momento e vou doar toda a renda que a gente adquirir com a venda dos ingressos dos dois shows em prol do Rio Grande do Sul. Estou vendo com a minha equipe a melhor forma de fazermos esse dinheiro chegar para as pessoas", disse ela em release sobre a ação solidária.

Sandy - Foto: Manuela Scarpa/BrazilNews

Sandy abriu álbum de viagem

A cantora Sandy revelou que fez a segunda viagem sozinha de sua vida. A primeira experiência aconteceu há alguns meses para a Dinamarca e ela adorou a viagem. Agora, a artista repetiu a dose ao ir solo para Los Angeles, nos Estados Unidos.

Em um post nas redes sociais, ela contou mais detalhes sobre como foi viver isso novamente sem companhia da família. Inclusive, ela relatou que viveu alguns perrengues, mas todos superados com sucesso. Veja as fotos aqui.

"Acabei de voltar da minha segunda viagem solo… Não vou fazer textão, porque não precisa; porque já entendi que isso agora já é parte da minha vida. Vou ter que fazer com alguma frequência, já que se tornou algo precioso pra mim. Dessa vez, escolhi LA só porque eu queria ver o show da minha ídola de adolescência, @officialsarahmclachlan. E como valeu a pena! (Foi meu terceiro show dela e admiro cada vez mais.) Eu ainda pude curtir momentos deliciosos com pessoas incríveis que tenho por lá", disse ela.

E completou: "Teve perrengue, teve extravio de mala, voos cancelados, pouco sono, comida boa, ótimos encontros, teve dia de fazer quase nada… e tudo acontece exatamente como tem que acontecer. E aqui tô eu com mais vivências lindas pra me construir, me constituir, me ensinar sobre mim e sobre o que é a vida. Bora lá, vida linda!".