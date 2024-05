Belo e Denilson se reencontram e brincam após pagamento de dívida

Belo e Denilson mostram que a amizade prevaleceu após cobranças pelo pagamento de dívida milionária e marcam presença em jogo solidário

O cantor Belo e o comentarista esportivo Denilson protagonizaram um momento inesperado na TV na tarde deste domingo, 26. Os dois marcaram presença no Futebol Solidário, que é uma iniciativa em prol do Rio Grande do Sul, e fizeram questão de demonstrarem que seguem amigos depois da longa batalha pelo pagamento de uma dívida milionária.

Belo e Denilson ficaram sem contato por muitos anos. Isso porque o cantor devia o pagamento de uma quantia milionário para o ex-jogador de futebol por causa de sua saída do grupo Soweto. Durante anos, Denilson lutou na justiça para ter o valor pago. Há poucos meses, Belo quitou a dívida e os dois voltaram a se falar.

Agora, eles se reencontram pessoalmente e brincaram sobre a situação. Em uma aparição no Domingão com Huck, os dois se abraçaram e trocaram carinhos. “O que o Brasil queria ver. Tá aí, ó!”, disse Denilson, que negou brigas entre eles. "Na verdade, o pega pra capar nunca existiu. A última conversa nossa por telefone foi: ‘poxa, a gente deveria ter conversado antes’”.

Com isso, Belo declarou: "Sabe que eu te amo muito, tenho carinho”. Por fim, Denilson brincou sobre a dívida do passado. "Me botaram no time esperança, que é a última que morre”, comentou entre risadas.

View this post on Instagram A post shared by Hugo Gloss (@hugogloss)

Como foi o anúncio sobre o fim da dívida de Belo e Denilson?

O ex-jogador de futebol Denilson e o cantor Belo entraram em um acordo e finalizaram a disputa na justiça por causa de uma dívida do passado. Nesta sexta-feira, 11, os dois fizeram um post juntos nas redes sociais para anunciar que Belo quitou sua dívida em um acordo e eles finalizaram a batalha de mais de 20 anos.

No post, eles informaram que agora estão com foco no futuro. "O cantor Belo e eu conversamos e, de forma amigável, chegamos a um acordo. É de suma importância ressaltar a todos que nossas divergências nunca foram pessoais, ao contrário, elas eram - e portanto não são mais - no campo jurídico", informaram.

E completaram: "Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava há mais de 20 anos. Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar pra frente… Acabou!".