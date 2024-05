Ex-personal de Gracyanne revela se ficaria novamente com a influenciadora

Ex-treinador de Gracyanne Barbosa, Gilson de Oliveira falou sobre a possibilidade de se envolver de novo com a musa fitness: 'Ia propor'

Ex-personal de Gracyanne Barbosa, Gilson de Oliveira falou mais uma vez sobre a musa fitness em suas redes sociais. Durante um bate-papo com os seguidores na noite de terça-feira, 28, ele selecionou uma dúvida envolvendo o nome da famosa e fez questão de responder.

Na pergunta, um internauta questionou se o treinador ficaria novamente com Gracy. Ele, então, respondeu: "Claro que ficaria! Agora que sei que ela quer ter filho, até ia propor que tivéssemos um. Imagina a genética da criança, um monstrinho, cheio de músculos, saudável", declarou.

Gilson ainda aproveitou o momento para esclarecer os rumores de que abriria uma conta em plataforma de conteúdo adulto. Apesar de ainda não ter batido o martelo e decidido se realmente criaria um perfil, o personal trainer não descartou totalmente a proposta.

"Essa é uma das perguntas que mais tenho recebido. Tenho que avaliar os prós e contras, mas se rolar uma collab com as plataformas, vai que…", afirmou o ex-personal de Gracyanne Barbosa.

Vale lembrar que, recentemente, o portal LeoDias informou que a ex-esposa do cantor Belo teria cortado qualquer tipo de contato com Gilson de Oliveira. Apesar de não ter levado adiante o romance com o rapaz, Gracy decidiu colocar um ponto final até na amizade entre eles.

Segundo o portal, a musa fitness teria bloqueado Gilson em todas as redes sociais após o personal iniciar no ramo de influenciador. Ele passou a fazer publicidade em seu perfil no Instagram e, devido ao divórcio da famosa, também chegou a aparecer em programas de TV.

Para quem não acompanhou, Gilson de Oliveira é ex-personal trainer de Gracyanne Barbosa e chegou a ser apontado como pivô da separação entre ela e Belo - informação já negada pela própria influenciadora digital.

Personal defende Gracyanne após críticas contra a musa

Ex-personal de Gracyanne Barbosa, o treinador Gilson de Oliveira falou sobre o respeito que tem pela musa fitness. O assunto foi abordado em suas redes sociais após um internauta o elogiar por nunca ter exposto a ex-esposa do cantor Belo em suas entrevistas.

Além de agradecer o seguidor, Gilson ressaltou a grande mulher que Gracyanne Barbosa é e explicou que jamais a atacaria. "Sempre vou tratar com muito respeito, por isso que nunca saiu nada da minha parte. Por isso que nunca me pronunciei falando ou atacando alguém. Eu mantenho o respeito sim, porque ela é uma mulher admirável", iniciou ele.

Em seguida, o personal lamentou a onda de críticas que a musa fitness tem sofrido desde que anunciou o fim de seu casamento com Belo e saiu em defesa da famosa. "Ela tem muitos fãs e a galera que torce por ela sabe o quanto o coração dela é bom. Não curto a maneira com a qual ela está sendo julgada. Até porque, quem nunca errou que atire a primeira pedra", concluiu.