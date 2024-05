Voltaram? Gracyanne Barbosa passeia com mãe de Belo: "Sogrinha"

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu os seguidores das redes nesta quinta-feira (30) sociais ao surgir ao lado da mãe do cantor Belo

Ao postar o clique nos Stories do Instagram, a musa fitness se referiu a matriarca como "sogrinha", levantando suspeitas de que ela e o pagodeiro reataram o casamento. "Feriado com a sogrinha", escreveu Gracy ao surgir no carro com dona Terezinha.

Vale lembrar que recentemente foi ao ar a entrevista do cantor Belo no programa 'Conversa com Bial', da Globo, ao lado dos integrantes do grupo Soweto. Em entrevista ao apresentador Pedro Bial, o pagodeiro falou sobre a carreira de sucesso do conjunto e as pazes feitas com Denilson após o pagamento de uma dívida milionária.

Contudo, um detalhe chamou atenção dos telespectadores que acompanharam o bate-papo do músico na TV. Isso porque Belo surgiu usando sua aliança de casamento com a musa fitness Gracyanne Barbosa, mesmo após eles terem anunciado o fim do casamento. Após diversas especulações que surgiram nas redes sociais sobre uma possível reconciliação entre o ex-casal, o artista se pronunciou ao jornalista Leo Dias. "Leo, esse programa foi gravado faz tempo (risos)", garantiu.

Gracyanne com a mãe de Belo - Reprodução/Instagram

