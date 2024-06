Gracyanne Barbosa explica por que família de Belo continua morando em sua mansão

Gracyanne Barbosa explicou porque família de Belo segue morando com ela; questionada pelos fãs e respondeu dúvidas em seu Instagram

Gracyanne Barbosa confirmou que a mãe e a irmã de seu ex-marido, Belo, continuam morando em sua mansão no Rio de Janeiro. Ela revelou a história nesta segunda-feira, 17, quando a musa fitness resolveu responder às dúvidas dos fãs em suas redes sociais.

"Vi que a mãe e filha do Belo [Ingrid Vieira] ainda moram aí, que legal não perderem esse vínculo", comentou um fã.

Ela então reagiu. "Esse vínculo jamais se perderá. Pelo menos da minha parte. Seremos sempre família e o que eu puder fazer por elas, ambas sabem que podem contar. Elas têm o meu amor e apoio", disse. Terezinha Vieira, mãe de Belo, é muito próxima da musa fitness. Mesmo após a separação, as duas seguem trocando elogios. Vale lembrar que o cantor já se mudou da mansão.

Foto: Reprodução / Instagram

Na mesma leva de perguntas dos fãs, a influenciadora foi questionada sobre sua mudança para São Paulo e falou sobre a vontade de mudar de estado:"Ainda não mudei, estou aqui no Rio essa semana. Mas grande parte dos trabalhos, publicidade, acontecem em São Paulo, por isso estou sempre lá. É um momento que o trabalho tem sido minha grande força. Mas eu jamais me mudaria pra São Paulo e deixaria meus filhos [os pets]. Se eu mudar pra São Paulo, vou compartilhar tudo com vocês", disse.

Gracyanne revela como está lidando com o fim do casamento

A influenciadora digital e musa fitness Gracyanne Barbosa abriu o coração e contou como está lidando com o fim de seu casamento de 16 anos com o cantor Belo. Os dois anunciaram publicamente a separação em abril deste ano.

Em entrevista ao site Gshow, Gracyanne revelou que tem contado com o apoio de familiares e amigos próximos. "Agora, estou no meu processo de cura, de recomeço, abraçando a mim mesma e ocupando a mente com aquilo que gosto de fazer que é trabalhar. Também estou aproveitando a companhia de pessoas que amo e dos meus cachorros", declarou.

Gracy ainda contou que recebeu diversas cantadas no dia em que anunciou o divórcio com o pagodeiro mas fez questão de ressaltar que não pretende se envolver em um novo relacionamento por enquanto.