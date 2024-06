Solteira, Gracyanne Barbosa fala sobre mudança para São Paulo

Gracyanne Barbosa tirou um tempo da tarde de sua segunda-feira, 17, para conversar com seus seguidores em suas redes sociais

Nesta segunda-feira, 17, Gracyanne Barbosa abriu uma caixinha de perguntas para interagir com seus seguidores, e falou sobre sua mudança do Rio de Janeiro para São Paulo. A musa fitness anunciou, há dois meses, o fim de seu casamento de 16 anos com o cantor Belo, e o artista já saiu da mansão que dividia com a influenciadora.

Gracyanne, que está cogitando uma mudança de estado, contou para os seus seguidores que ainda não se mudou para São Paulo. "Ainda não mudei, estou aqui no Rio essa semana. Mas grande parte dos trabalhos, publicidade, acontecem em São Paulo, por isso estou sempre lá. É um momento que o trabalho tem sido minha grande força. Mas eu jamais me mudaria pra São Paulo e deixaria meus filhos [os pets]. Se eu mudar pra São Paulo, vou compartilhar tudo com vocês", disse.

Ainda respondendo aos seus seguidores, Gracyanne falou sobre o uso de anticoncepcionais. Ela contou que usou pílula entre os 17 e os 20 anos, mas decidiu fazer uma mudança. Hoje, ela usa o DIU de cobre como método contraceptivo.

"Não uso, não gosto, não curti, fiquei com celulite, acho que não é bacana para a saúde, adoro. Eu fui para o DIU de cobre, que tem alguns pontos negativos", contou ela, que então afirmou que tem o fluxo muito intenso. "Ele aumentou meu fluxo que é super intenso, de sujar a roupa. Tô sempre de biquíni mesmo, uso absorvente interno. Tenho muita cólica, já tinha cólica antes, e quando estou naqueles dias eu fico mal pra caramba, é até difícil treinar. É um método que é melhor para a saúde, mas é legal você procurar seu médico", disse ela.

Gracyanne revela como está lidando com o fim do casamento

A influenciadora digital e musa fitness Gracyanne Barbosa abriu o coração e contou como está lidando com o fim de seu casamento de 16 anos com o cantor Belo. Os dois anunciaram publicamente a separação em abril deste ano.

Em entrevista ao site Gshow, Gracyanne revelou que tem contado com o apoio de familiares e amigos próximos. "Agora, estou no meu processo de cura, de recomeço, abraçando a mim mesma e ocupando a mente com aquilo que gosto de fazer que é trabalhar. Também estou aproveitando a companhia de pessoas que amo e dos meus cachorros", declarou.

Gracy ainda contou que recebeu diversas cantadas no dia em que anunciou o divórcio com o pagodeiro. "Muito mais cantadas do que eu imaginava. Recebi [no mesmo dia] muitas mensagens, de pessoas até que eu nem imaginava. Tem de homens, mulheres, pessoas próximas e gente da mídia", disse ela, ressaltando que não pretende se envolver em um novo relacionamento por enquanto.