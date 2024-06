Separada de Belo, Gracyanne revela como está lidando com o fim do casamento

Solteira desde a separação de Belo, a musa fitness Gracyanne Barbosa ainda contou que recebeu cantadas no dia em que anunciou o divórcio

A influenciadora digital e musa fitness Gracyanne Barbosa abriu o coração e contou como está lidando com o fim de seu casamento de 16 anos com o cantor Belo. Os dois anunciaram publicamente a separação em abril deste ano.

Em entrevista ao site Gshow, Gracyanne revelou que tem contado com o apoio de familiares e amigos próximos. "Agora, estou no meu processo de cura, de recomeço, abraçando a mim mesma e ocupando a mente com aquilo que gosto de fazer que é trabalhar. Também estou aproveitando a companhia de pessoas que amo e dos meus cachorros", declarou.

Gracy ainda contou que recebeu diversas cantadas no dia em que anunciou o divórcio com o pagodeiro. "Muito mais cantadas do que eu imaginava. Recebi [no mesmo dia] muitas mensagens, de pessoas até que eu nem imaginava. Tem de homens, mulheres, pessoas próximas e gente da mídia", disse ela, ressaltando que não pretende se envolver em um novo relacionamento por enquanto.

"Recebi vários presentes e flores de alguém que ainda não se identificou. Lido numa boa, dou risada, brinco. Como sempre falo, estou solteira, porém não disponível. Quero usar esse momento para cuidar de mim", afirmou a musa fitness.

Recentemente, durante um treino na academia, ela ganhou uma joia de um 'admirador secreto'. Na ocasião, a famosa foi interrompida por uma funcionária que lhe trouxe uma sacolinha com o presente. "Pelo amor de Deus, quem é? Me matou de vergonha, agora por favor, se apresente! Obrigada", pediu a influenciadora.

Gracyanne esclarece suposta reconciliação após foto com a mãe de Belo

A musa fitness Gracyanne Barbosa agitou as redes sociais ao publicar uma foto junto com a mãe do cantor Belo, seu ex-marido. Na imagem com dona Teresinha Vieira, compartilhada através de seus stories no instagram, a famosa se referiu a matriarca como 'sogrinha'.

Com isso, diversos internautas passaram a apontar uma possível reconciliação entre o ex-casal, que anunciou publicamente a separação em abril deste ano. Gracy, no entanto, negou que os dois tenham reatado e explicou o motivo de ainda se referir a dona Terezinha como 'sogra'.

Após um internauta questionar se a musa fitness e Belo estariam juntos novamente, ela respondeu: "Essa foi uma das mensagens que mais recebi aqui hoje, então vamos lá; NÃO VOLTAMOS! Convivo com a dona Teresinha, há 16 anos! Ela sempre será minha sogra e parte da minha família, independente de qualquer coisa, aqui ela sempre encontrará, carinho, atenção, amor e amizade (Não só ela mas toda família)", iniciou Gracyanne Barbosa.

E completou: "Hoje ela tinha umas coisas pra fazer na rua, fui leva-la, conversamos, nos divertimos (ela é muito engraçada e sincera kkkk). Foi um dia especial, apenas isso. Ela disse que quer morar comigo e pra onde eu for, ela vai".