Gracyanne Barbosa detalha término com Belo: "A gente errou como casal"

No 'Sabadou com Virginia', Gracyanne Barbosa abriu detalhes sobre a separação de Belo e o que impediu a volta como casal: "Amor da minha vida"

No último sábado, 1, Gracyanne Barbosa foi uma das participantes do programa Sabadou Com Virginia, do SBT. Durante o bate-papo, a musa fitness deu mais detalhes sobre o processo de término com o cantor Belo, com quem foi casada por quase 12 anos.

Questionada sobre a forma que lidou com a repercussão da separação, a influenciadora afirmou que foi algo difícil. "São 16 anos [de relacionamento], já seria muito difícil se fossemos só nós dois. A gente começou com esse processo de distanciamento no ano passado, eu acho que muito por conta de trabalho, cada um no seu lado, cuidando da sua vida, e a gente errou muito nesse sentido", analisou.

"Hoje, já com mais calma, eu vejo que a gente errou como casal. Eu vi teu marido, ele fez um post semana passada falando sobre a importância do casal conversar e eu faleu 'gente, ele está falando exatamente o que a gente viveu', porque em nenhum momento foi falta de amor, a gente se ama, eu tenho certeza que ele me ama. Não posso falar por ele, mas como a gente se fala todos os dias, e em nenhum momento a gente brigou de não se falar, de se bloquear, eu tenho certeza do meu amor pelo Belo, tenho certeza que ele é o amor da minha vida", confessou Gracyanne.

Que continuou: "Independente da gente junto ou separado, sempre vai ser o amor da minha vida, é uma pessoa que eu admiro muito, que mudou a minha vida de todas as formas, que me ensinou a importância do amor, de dar um toque".

Gracyanne ainda respondeu sobre a forma que encara a repercussão na mídia. "A gente tem um público que acompanha, que torce, como é que você não vai falar sobre isso? Ele preferiu manter o silêncio, acho que é opcional, mas eu estou sempre falando alguma coisa e muitas vezes eu dou uma declaração e é colocada de uma forma completamente diferente, as pessoas esquecem que somos seres humanos, que machuca".

"Dificultou a nossa conversa, entre eu e o Belo, coisa que a gente sempre teve muito bem, não no momento que a gente brigou, porque acho que a gente devia ter sido mais honesto na cobrança, acho que a gente não chegaria a pensar em separação se fossemos mais abertos na conversa, a gente deixou a relação esfriar por conta desse distanciamento", refletiu.

Por fim, Gracyanne Barbosa confessou que a exposição prejudicou a volta como casal. "Depois a gente conversou, a gente estava já naquela situação de 'vamos voltar' e aí saiu um monte de coisa que nos obrigou a nos afastar, então nesse sentido eu acho que não estou sabendo lidar com isso".

Confira o vídeo completo:

🚨AGORA: Gracyanne chora no "Sabadou" após falar sobre sua relação com o Belo. "Acho que independente da gente junto ou separado, ele sempre vai ser o amor da minha vida.." #SabadouComVirgíniapic.twitter.com/kJqnsmUynJ — Brenno (@brenno__moura) June 2, 2024

Gracyanne Barbosa analisa carreira

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi convidada recente do programa Sabadou com Virginia, do SBT. Na atração, ela fez uma análise sobre sua carreira e conversou sobre a dediação aos exercícios físicos.

"Me mudei para o Rio para fazer faculdade de Direito e surgiu esse convite de forma inesperada. Conheci o empresário na academia em que trabalhava limpando para depois poder treinar. Ele disse que iria ter um concurso e que eu tinha o perfil que eles queriam. Não fui porque tinha vergonha, mas a menina que entrou não deu certo. Ele me encontrou novamente e disse: ‘Preciso de um perfil como o seu para gravar dois programas, amanhã, ao vivo’. Era o Raul Gil e o programa do Luciano Huck na Band. Perguntei quanto ganhava e ele me disse que 100 reais por programa. Perguntou se eu sabia a coreografia e falei: ‘Sei tudo do Tchakabum, mas nunca tinha ouvido’. Se olhar no YouTube, não acerto um passo e treinei a noite inteira (risos). Fiquei nervosa, programa ao vivo. Mas é Deus, né? O seu Raul achou impressionante porque eu tinha um perfil mais atlético. O empresário gostou, aconteceu e fiquei 12 anos. Foi incrível, uma oportunidade maravilhosa. Se hoje estou aqui é graças a esse momento", afirmou ela sobre sua carreira como bailarina do Tchakabum.

Por fim, a musa falou de sua dedicação aos exercícios físicos. "Musculação não é só estética, transformou a minha mentalidade. Não é divertido, mas se você chega, consegue vencer a si mesma e alcança um objetivo que não é fácil, é capaz de qualquer coisa na vida", contou.