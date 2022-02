Carolina Dieckmann celebra aniversário de Renata Sorrah: ''Memórias que construímos juntas''

Atriz Carolina Dieckmann celebra aniversário de 75 anos da atriz Renata Sorrah com homenagem especial e carinhosa

É dia de festa! Nesta segunda-feira, 21, uma das maiores atrizes da dramaturgia brasileira está fazendo aniversário.

A atriz Renata Sorrah está completando os seus 75 anos de vida e recebeu uma linda homenagem da atriz Carolina Dieckmann(43).

Em seu perfil nas redes sociais, a atriz escreveu um texto celebrando mais um ano de vida da artista brasileira e recordou um clique deslumbrante que marca a amizade e parceria das duas.

"Acorda menina, que hoje é dia de Renta; essa deusa que tanto me inspira e com quem tive o prazer de fazer um dos papéis mais fortes da minha carreira, cenas que ficarão pra sempre cravadas nas memórias que construímos juntas, além do privilégio de conviver de perto, de uma maneira tão profunda e conectada…", relembrou a cantora.

Foi na trama de Senhora do Destino, de 2004, quando as atrizes contracenaram a trama inteira com suas personagens, NazaréTedesco (Renata) e Lindalva/Isabel (Carolina).

"Reni, minhas palavras até se perdem pra falar de você… mas o bom é que você sabe que o que temos mora tão lindo e dentro de mim", declarou ela. "Muitos beijos e um ano com todas as coisas que você deseja e mais um universo inteiro conspirando na direção do seu coração… Viva!", concluiu.

