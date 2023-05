Renata Sorrah diz ser bissexual e Caio Blat revela já ter se relacionado com mulher transexual

Atriz Renata Sorrah e ator Caio Blat abriram intimidades durante peça de atriz trans no Rio de Janeiro

A peça 'Manifesto Transpofágico', que aconteceu no Rio de Janeiro, trouxe intimidades de Renata Sorrah (76) e Caio Blat à tona, na última segunda-feira, 8.

Segundo o jornal EXTRA, a plateia da peça estrelada pela atriz trans Renata Carvalho respondeu a algumas perguntas feitas por ela. Quando a artista desceu seminua do palco, para normalizar o corpo trans, e perguntou quem se identificava como bissexual, Sorrah, que está na novela 'Vai na Fé', levantou a mão, abrindo a sexualidade pela primeira vez.

Blat, que estava acompanhado da esposaLuisa Arraes, levantou a mão para a pergunta sobre quem já havia se relacionado com alguém transexual. Carvalho quis saber o que as pessoas próximas pensaram do relacionamento, no que ele respondeu: "Tiveram inveja de mim". A plateia aplaudiu a resposta positiva do global.

No Instagram, a atriz posou com os famosos e aproveitou para panfletar seu espetáculo. "Plateia de ontem de “Manifesto Transpofágico”. Estamos em cartaz todas as segundas e terças até o dia 30 de maio no Teatro Firjan Sesi Centro, sempre às 19h", escreveu na legenda.