Theo Matos, o Cirino de Mar do Sertão, celebra a parceria com Caio Blat e Débora Bloch

Mãe do ator mirim Theo Matos, o Cirino da novela Mar do Sertão, revela como é a interação deles com os atores Caio Blat e Débora Bloch nos bastidores

O ator mirim Theo Matos, de 5 anos, rouba a cena quando apareceu interpretando o personagem Cirino na novela Mar do Sertão, da Globo. O personagem dele é o filho de Pajeú (Caio Blat) e está convivendo cada dia mais com Deodora (Débora Bloch). Nos bastidores, o jovem artista é muito paparicado pelo elenco e produção.

“Eu estou interagindo muito com as pessoas, estou amando 'Mar do Sertão. A novela está sendo um sucesso e eu estou gostando muito”, contou o garotinho.

Em conversa com a CARAS Digital, a mãe dele contou um pouco mais sobre como é a convivência do herdeiro com os atores veteranos da TV. "O Caio foi extremamente sensível e generoso desde o primeiro dia de gravação. Ele acolheu o Theo e o fez se sentir em casa… a relação deles é incrível, parecem duas crianças da mesma idade [risos] Eles brincam, cantam e comem muito pão de queijo. Ele tem encenado cada vez mais ao lado da Débora e o clima é de muito paparico… ela adora saber sobre ele e ele é apaixonado por ela e fala pra todo mundo que a Débora é uma das maiores atrizes do Brasil", contou ela.

O garotinho tem uma rotina divertida nos bastidores da novela. "No intervalo, ele come demais [risos] costumo dizer que tem um fundo falso. A rotina é super tranquila já que o personagem não tem tantas cenas. Ele grava no máximo 4 vezes na semana…", afirmou.

Destaque na novela, Theo Matos já pensa em continuar na carreira de ator no futuro. "Ele diz que essa novela é a primeira de muitas e diz que quer fazer filmes também. O convite para a novela veio através da rede social onde ele trabalhava como influencer e tinha um quadro chamado Theo TV", relembrou.

