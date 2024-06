Luciana Gimenez divide opiniões ao montar look com biquíni

No terraço de seu apartamento, Luciana Gimenez divide opiniões ao fazer fotos com 'look de frio' com biquíni; apresentadora deu o que falar

A apresentadora Luciana Gimenez causou nesta terça-feira, 18, ao compartilhar novas fotos em sua rede social de um ensaio cheio de atitude e diferenciado que realizou no terraço de seu apartamento milionário, localizado em um bairro nobre de São Paulo.

Usando um "look de frio", composto por biquíni, jaqueta brilhante, meias à mostra e tênis, a famosa deu o que falar com a produção ousada e dividiu opiniões nos comentários da publicação. Isso porque, Luciana Gimenez deixou à mostra suas curvas ao colocar a roupa de banho com as peças usadas em baixas temperaturas.

Ao ostentar sua barriga torneada, a comandante do Superpop logo recebeu elogios e chamou a atenção com a iniciativa. "Linda", admiraram. "Já está na hora de colocar roupa de frio", opinaram outros ao verem a combinação inusitada.

Mãe de dois meninos, Lucas Jagger e Lorenzo Gabriel, a apresentadora recentemente se emocionou com a formatura de seu primogênito na Universidade de Nova York, nos EUA. O herdeiro mais velho é fruto do relacionamento vivido com o cantor Mick Jagger, que ela fez questão de homenagear nos últimos dias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez diz que não quer homens mais velhos

A apresentadora Luciana Gimenez fez revelações sobre suas preferências na hora de se relacionar. Em conversa com Carolina Ferraz em seu podcast, Bagaceira Chique, a modelo arrancou informações da atriz, mas também falou sobre sua vida pessoal.

Segundo a comandante do Superpop, após ter filhos com homens mais velhos que ela, o cantor Mick Jagger, de 80 anos, e o empresário Marcelo de Carvalho, de 62, atualmente ela prefere se relacionar com os mais novos.

"Não quero mais [velho]... Velho não vou. [Quero] novinho. Só quero um gostoso que não me encha o saco. Eu quero um gostoso, tem alguma coisa errada? E é fase, porque uma época você quer uma coisa... Eu cansei de mais velhos, porque só namorei com mais velhos, tive filhos com homens mais velhos, aí agora estou na fase dos mais novos, só não pode ser mais novo que meu filho, aí não dá. Novinho de 30, 35 anos não é baby, é um jovem homem", explicou melhor sua preferência. Veja mais o que ela disse aqui.