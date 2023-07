Gente? Filho de Serginho Groisman invade palco e se joga no chão durante premiação

Filho de Serginho Groisman invade palco e tem atitude divertida; Thomas está com 8 aninhos

O apresentador Serginho Groisman foi surpreendido na noite desta segunda-feira, 17, com uma aparição fofíssima de seu filho, o lindíssimo Thomas Groisman. É que o pequeno revolveu celebrar uma conquista do global.

O comandante do Altas Horas recebia o Prêmio APCA quando o pequeno subiu no palco e protagonizou um momento espontâneo. Ele aguardou o papai discursar com o troféu na mão enquanto brincava no chão.

Aos oito aninhos, o menino é fruto do casamento de Serginho Groisman com a dentista Fernanda Molina. Ele é filho único filho do jornalista, que sempre exibiu muito pouco de sua vida pessoal. Tanto que este também é considerado o primeiro relacionamento oficial do apresentador.

No ano passado, o apresentador ganhou uma homenagem aos seus 70 anos no Altas Horas. A produção preparou uma edição especial para celebrar o aniversário do comunicador. A homenagem contava com depoimentos e conversas com famosos que marcaram a história da atração global.

Um momento que acabou roubando a cena foi a homenagem da esposa e do filho do apresentador. Fernanda Molina e Thomas encantaram com momentos super fofos. O pequeno surgiu cantando Parabéns Pra Você e até brincou: "Eu quero cantar em inglês".

Filho de Gugu visita a Globo e posa com Serginho Groisman

O jovem João Augusto Liberato, que é filho de Gugu Liberato, teve uma semana agitada de compromissos. Ele esteve nos estúdios da Globo em São Paulo e visitou o apresentador Serginho Groisman, que foi o responsável por revelar o motivo da visita dele.

Groisman contou que João Augusto pediu para ir em uma gravação do seu programa para saber mais como tudo funciona, já que ele quer seguir os passos do pai na TV. Nas redes sociais, o veterano mostrou uma selfie dos dois juntos nos bastidores da atração e contou porque ele visitou os estúdios.