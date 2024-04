Filha de Ana Maria Braga mostra fotos do aniversário da apresentadora

No aniversário de 75 anos da mãe, filha de Ana Maria Braga posta fotos da celebração que fizeram na mansão da apresentadora

A apresentadora Ana Maria Braga fez aniversário nesta segunda-feira, 01, e após comandar o Mais Você dando o que falar com a entrevista com a eliminada Fernanda, do BBB 24, a comunicadora foi para sua mansão em São Paulo celebrar com a família.

Na rede social, a filha da loira, Mariana Maffeis, que leva uma vida simples em um sítio, compartilhou os registros ao lado da mãe. Na casa onde a famosa vive, os netos e a herdeira comemoraram os 75 anos da aniversariante.

"Tentei de todo o jeito postar meu feliz aniversário pra essa moça bonita aí mas o Instagram não publicou. Perdi dois textos; esqueci de salvar. Essa plataforma está a cada dia menos confiável. Meus textos escritos com todo o amor e lembrança perdidos", contou Mariana sobre a homenagem que tentou fazer na web.



"Feliz aniversário mãe. Uma honra e privilégio ser sua filha. Sigo aprendendo a cada dia com você. Receba todo o meu amor", declarou-se uma das herdeiras da apresentadora global.

É bom lembrar que, nos últimos meses, Mariana Maffeis, deu à luz seu quarto filho em casa. Ela escondeu a gestação até quase o final e deu o que falar ao dar sua opinião sobre a obrigatoriedade da vacina da covid-19.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Maffeis P De Carvalho (@maffeismariana)

Filha de Ana Maria Braga tem vida simples

Diferente da mãe, Mariana Maffeis prefere uma vida longe dos holofotes e é bem discreta, sendo adepta à filosofia Vedanta. Na última gravidez, ela revelou apenas com oito meses que estava esperando seu quarto filho. Em suas gestações, ela optou por não saber o sexo do bebê antes do parto, sendo surpreendida na hora.

Ela é casada com o professor de yoga colombiano Badarik González, com quem está há cerca de cinco anos junto. As filhas mais velhas, Joana e Maria, são da relação que viveu com Paschoal Feola. Mariana e o amado tiveram um casamento védico.

Além dela, Ana Maria Braga é mãe de Pedro Maffei e ambos são fruto do casamento da apresentadora com o economista Eduardo de Carvalho, com quem ela foi casada de 1980 a 1992.