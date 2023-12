Filha de Ana Maria Braga fala sobre ser contra a obrigatoriedade da vacina

Após expor sua opinião sobre obrigatoriedade da vacina, filha de Ana Maria Braga explica sua posição de não vacinar seus herdeiros contra a covid-19

A filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, virou notícia ao dar sua opinião sobre a vacina contra a covid-19. Após responder a comentários dando sua visão contra a obrigatoriedade do imunizante, a herdeira da apresentadora se pronunciou em uma live nesta quinta-feira, 14.

Em seu perfil na rede social, Mariana gravou um vídeo para explicar melhor seu ponto de vista. Vale lembrar que ela pariu seu quarto filho, uma menina, mais uma vez em sua casa, um sítio em Botucatu, longe da cidade, como prefere viver bem próxima da natureza.

"Obrigatoriedade, que está sendo questionada no mundo inteiro, essa vacina para bebês e crianças, visto que, o vírus do covid não apresenta um risco à vida de bebês e crianças ao passo que a aplicação da terapia genética por RNA mensageiro já mostrou sim alguns riscos, em quem estuda e tá conectada nesse assunto, como eu...", começou dizendo.

"Eu não mexi num vespeiro, eu fui responder um seguidor, geralmernte de vacinas em geral só trato no privado, escolho tratar só na mensagem, inclusive dou meu número no celular, eu realmente quero deixar claro que não sou antivacina, não quero levantar bandeira nenhuma, quero só viver minha vida, cada um tem o direito de escolher o que coloca no nosso corpo ou não", declarou.

Tudo começou quando um seguidor falou sobre a orientação do governo para a vacinação da Covid-19 e Mariana respondeu. “Absurdo total. Agenda satanista”, disse ela. O post dela teve repercussão na internet e ela decidiu esclarecer o seu posicionamento.

Maffeis respondeu mais um comentário e disse: “Não sou anti nada. Que fique claro. Cada um toma sua decisão e convive com a consequência. Saúde é uma questão pública, sim, mas cada um deve a si mesmo sua saúde; não colocarei minha saúde na mão de nenhum governo. Simples”.

Vale lembrar que Mariana Maffeis é professora de yoga e vive no interior de São Paulo com seu marido, Badarik González, e tem quatro filhos: Joana, de 12 anos, Maria, de 9 anos, Varuna, de 2 anos, e Hima, de um mês.

Veja o pronunciamento completo de Mariana Maffeis:

