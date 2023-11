Nasceu! Filha de Ana Maria Braga dá à luz em casa

Filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis mostra fotos de como o nascimento da filha em parto na casa da família: ‘Chegou no conforto’

A apresentadora Ana Maria Braga já é vovó pela quinta vez! A filha dela, Mariana Maffeis, anunciou que deu à luz uma menina na casa da família durante uma madrugada. A bebê veio ao mundo em parto domiciliar e sob o olhar atento do pai, Badarik, e dos irmãos, Joana, de 12 anos, Maria, de 9 anos, e Varuna, de 2 anos. O nome da menina ainda não foi revelado pela família.

Nas redes sociais, Mariana exibiu as fotos de como foi a chegada da filha e as primeiras imagens da bebê nos braços da família. Além disso, ela compartilhou um texto com uma reflexão sobre o nascimento.

"Nascer no mundo; quanta coragem. Um parto não é nada perto da decisão de estar aqui. Que fortuna a nossa você ter nos escolhido e empreendido a missão de chegar até nós, de estar conosco. Seja muito bem vinda filha minha; já amparada pela energia dos seus que são muitos. Chegou no conforto de sua casa, numa madrugada escura, calma e serena; cheia de estrelas brilhantes a te saudar e zelar. Chegou a neném, mágica, como todas nós mães insistimos em sentir em verdades tornadas indeléveis pelos instantes desdobrados no tempo infinito e cravejados na malha espiritual que é fundamento de tudo o que é real. Nascer é estar em corpo e espírito; coragem pura. Nasceu você!", disse ela.

"Que estas imagens sensíveis, feitas pela meu companheiro de vidas BadArik, pai de dedicação ímpar, nos ajude a estarmos sempre em união com o sacro mistério; que as famílias possam sempre celebrar o divino que nos é presenteado no viver com a autonomia e soberania de nos sabermos responsáveis por nossas escolhas, a cada mínimo instante. Não há tempo para delegar nada a ninguém. Há tempo de assumirmos para sempre e de uma vez o que é e sempre será unicamente nosso: nossa humanidade, nossos corpos e espíritos, cada um em seu divino papel e respectivo protagonismo. Sejamos todos abençoados e iluminados. Que cada consciência humana seja presente de si. Que a cada passo possamos meditar em nossas funções transcendentais de labor, união e expansão evolutiva. Bem vinda neném linda!!!", finalizou.

Além dos quatro filhos de Mariana, Ana Maria Braga também é mãe de Bento, de 11 anos, herdeiro do seu filho Pedro Maffeis.

Ana Maria Braga surgiu aos beijos com o namorado há pouco tempo

A apresentadora Ana Maria Braga foi flagrada em um momento romântico com seu namorado, Fábio Arruda. Um amigo dela, o jornalista Bruno Astuto, compartilhou uma foto da comunicadora dando um beijo apaixonado no amado durante a festa de aniversário dele.

Ana Maria é discreta em sua vida amorosa e quase não apareceu em público com o novo namorado. Porém, a foto dela trocando um beijo com o amado encantou os seus fãs.

Na legenda do post, Astuto falou sobre o casal apaixonado. "Que a nossa semana seja tão gostosa quanto um beijo apaixonado, uma paella fumegante e um monte de brigadeiros. Que dia maravilhoso foi esse de celebrar a nova primavera do nosso amado amigo Arruda, a delicadeza de sua alma, o aconchego do seu sorriso e seu amor pela minha rainha. Quem sabe um dia ele consiga me explicar o que é impedimento no futebol", afirmou.

Vale lembrar que Ana Maria Braga e Fabio Arruda estão juntos há cerca de um ano.