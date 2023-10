Ana Maria Braga dá beijão no namorado em nova foto

Ah, o amor! Amigo de Ana Maria Braga exibe foto da apresentadora dando um beijão no namorado em data especial

A apresentadora Ana Maria Braga foi flagrada em um momento romântico com seu namorado, Fábio Arruda. Um amigo dela, o jornalista Bruno Astuto, compartilhou uma foto da comunicadora dando um beijo apaixonado no amado durante a festa de aniversário dele.

Ana Maria é discreta em sua vida amorosa e quase não apareceu em público com o novo namorado. Porém, a foto dela trocando um beijo com o amado encantou os seus fãs.

Na legenda do post, Astuto falou sobre o casal apaixonado. "Que a nossa semana seja tão gostosa quanto um beijo apaixonado, uma paella fumegante e um monte de brigadeiros. Que dia maravilhoso foi esse de celebrar a nova primavera do nosso amado amigo Arruda, a delicadeza de sua alma, o aconchego do seu sorriso e seu amor pela minha rainha. Quem sabe um dia ele consiga me explicar o que é impedimento no futebol", afirmou.

Vale lembrar que Ana Maria Braga e Fabio Arruda estão juntos há cerca de um ano. Os primeiros rumores sobre a nova paixão da apresentadora começaram em julho de 2022, quando a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, apontou o início do romance. Ele é jornalista e já trabalhou como editor de imagens na Globo.

Ana Maria Braga completou 74 anos em abril

A apresentadora Ana Maria Braga completou 74 anos de vida e fez um post especial nas redes sociais para celebrar o seu aniversário. Inclusive, ela aproveitou para mostrar uma foto inédita com seu novo namorado, Fabio Arruda.

Em um álbum de fotos, ela e o amado apareceram em uma selfie em preto e branco de um dia de diversão ao ar livre. Além dessa foto, ela também relembrou momentos de sua vida desde a juventude até hoje em dia.

"Não são 74 segundos, minutos ou dias. Muito menos 74 semanas e meses. Nem só 74 histórias… É um mundo todo que cabe em 74 anos. Como agradeço a Deus por essa vida maravilhosa de oportunidades, experiências, trocas, amores, dissabores, risos, choros e todos os ingredientes que a vida precisa para dizermos que vivemos de verdade. E eu posso dizer que hoje eu tenho banquete chamado existência. Ao olhar essas fotos penso na música dos Novos Baianos… “a menina ainda dança… até o sol rair, até dentro de você nascer o que há”", disse ela.

E completou: "Deixe sempre o espírito da “sua menina” e do “seu menino” dançar dentro de você. Obrigada. Obrigada por tanto. Obrigada por estarem junto comigo. Não é só para vocês. É COM VOCÊS. Sempre grata. Ana Maria Braga".