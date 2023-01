Ana Maria Braga surpreende ao mostrar o namorado na TV

Ana Maria Braga exibe a primeira foto com seu novo namorado no programa Mais Você: 'Você já deve estar sabendo'

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores do programa Mais Você, da Globo, ao mostrar as fotos de seu namorado, Fábio Arruda, durante a viagem de férias em família. Nesta terça-feira, 24, ela retornou ao comando do programa de TV após ficar duas semanas afastada para curtir uma viagem para a África do Sul. Assim, ela exibiu as fotos de quem a acompanhou nas férias e exibiu uma foto com o amado.

Nas imagens, Ana Maria Braga apareceu abraçada com Fábio e também com sua família. Mesmo sem chamá-lo de namorado, a comunicadora disse que o público já estava sabendo quem ele é.

“Eu falei tanto da viagem aqui eu não mostrei quem foram meus acompanhantes nessa viagem, que estavam comigo nessa aventura gostosa. Esse aí que eu vou te mostrar, você já deve estar sabendo, é o Fábio. Na outra foto, é a família inteira: Pedro, Manu, que é minha nora, o Bento e o Fábio. Foi uma viagem agradabilíssima. Boas companhias também fazem parte de fazer o roteiro de viagem. Às vezes, a gente só conhece a pessoa viajando, né, é uma grande verdade”, disse ela.

Os primeiros rumores sobre a nova paixão da apresentadora começaram em julho de 2022, quando a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, apontou o início do romance. Ele é jornalista e já trabalhou como editor de imagens na Globo. Por enquanto, os dois não se pronunciaram sobre o romance.