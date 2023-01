Ana Maria Braga exibe a primeira foto com o namorado durante viagem de férias

Ana Maria Braga surpreende ao mostrar foto com o namorado em rara aparição juntos desde que os rumores sobre o romance começaram

A apresentadora Ana Maria Braga foi curtir sua viagem de férias do programa Mais Você, da Globo, na África do Sul junto com a sua família e o namorado, Fábio Arruda. O romance deles é discreto e ela ainda não tinha aparecido com o amado publicamente. Tanto que ela aproveitou a viagem de férias para compartilhar a primeira foto ao lado do namorado.

Em seu perfil no Instagram, Ana Maria compartilhou um álbum de fotos de suas férias. Entre os cliques nos passeios pela região e registros com o neto Bento, de 10 anos, ela surgiu ao lado do namorado. Esta foi a primeira vez que ela compartilhou uma foto dos dois juntos desde os rumores do romance começaram.

Os primeiros rumores sobre a nova paixão da apresentadora começaram em julho de 2022, quando a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, apontou o início do romance. Ele é jornalista e já trabalhou como editor de imagens na Globo. Por enquanto, os dois não se pronunciaram sobre o romance.

Ana Maria Braga relembra apoio de Pelé em momento difícil

Após a morte de Pelé, Ana Maria Braga relembrou uma história do passado com o ex-jogador de futebol. Ela contou que os dois se conheceram quando eram jovens e ele a apoiou quando precisou ficar internada em Santos, no litoral de São Paulo.

“Eu o conheci em Santos, ainda, por isso que ele me atendeu. Eu tive um acidente em Santos de carro, quando eu tinha 20 e poucos anos, e fui parar na Santa Casa de Santos. E fiquei quatro meses lá, esmaguei o fígado, tanto que o meu fígado hoje é bem maior, porque é o único órgão que cresce no organismo. E eu tinha uma pessoa, era a minha prima, que conhecia o Pelé, porque fazia a faculdade de Educação Física com ele lá. E ela falou: 'vou passar lá no hospital', porque eu fiquei quatro meses hospitalizada, e ele foi junto com ela. Ele era muito amigo dela”, disse ela.

“Eu estava em um quartinho que era o tamanho dessa mesa, e sozinha, porque não tinha família lá. E ele já era o Pelé. E ele me mandou uma TV de presente, eu ficava sozinha lá, era uma das primeiras Tvs portáteis do Brasil. É uma imagem que você não esquece nunca mais, é uma relação. Eu nunca tinha contado isso para ninguém”, finalizou.