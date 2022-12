Ana Maria Braga revela história inédita com Pelé: 'Nunca havia contado essa história'

Ana Maria Braga revela apoio de Pelé após sofrer um acidente: 'Fiquei quatro meses hospitalizada'

A apresentadora Ana Maria Braga (73) surpreendeu os telespectadores do programa Mais Você, da Globo, ao contar uma história inédita com Pelé (1940-2022). Ela contou que eles se conheceram durante um momento trágico de sua vida. A comunicadora tinha 20 e poucos anos quando sofreu um acidente de carro e ficou quatro meses internada em Santos, no litoral de São Paulo. Nesta época, o ex-atleta foi visitá-la no hospital junto com sua prima.

“Eu o conheci em Santos, ainda, por isso que ele me atendeu. Eu tive um acidente em Santos de carro, quando eu tinha 20 e poucos anos, e fui parar na Santa Casa de Santos. E fiquei quatro meses lá, esmaguei o fígado, tanto que o meu fígado hoje é bem maior, porque é o único órgão que cresce no organismo. E eu tinha uma pessoa, era a minha prima, que conhecia o Pelé, porque fazia a faculdade de Educação Física com ele lá. E ela falou: 'vou passar lá no hospital', porque eu fiquei quatro meses hospitalizada, e ele foi junto com ela. Ele era muito amigo dela”, disse ela.

E completou sobre uma atitude de Pelé para deixá-la mais confortável na internação. “Eu estava em um quartinho que era o tamanho dessa mesa, e sozinha, porque não tinha família lá. E ele já era o Pelé. E ele me mandou uma TV de presente, eu ficava sozinha lá, era uma das primeiras Tvs portáteis do Brasil. É uma imagem que você não esquece nunca mais, é uma relação. Eu nunca tinha contado isso para ninguém”, declarou.

Ao compartilhar o vídeo do seu relato no Instagram, Ana Maria Braga escreveu: "Eu nunca havia contado essa história. O Pelé marcou um momento de muita dificuldade que passei e sou muito grata pelo carinho e apoio que recebi na época. As imagens desse momento ficam na memória e a gratidão fica para sempre!".

Morte de Pelé

Pelé ficou internado por cerca de um mês em São Paulo em decorrência de um câncer no cólon. Ele ficou ao lado de sua família em seus últimos dias de vida. O atleta morreu nesta quinta-feira, 29, por volta das 15h, de falência múltipla de órgãos.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol", informaram.

O velório de Pelé acontecerá na próxima segunda-feira, 2 de janeiro, na Vila Belmiro e será aberto ao público.