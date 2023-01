Fã de futebol e discreto: Quem é Fabio Arruda, o novo namorado de Ana Maria Braga?

O jornalista Fabio Arruda apareceu em fotos ao lado da apresentadora, em uma viagem em família

Ana Maria Braga (73) deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar fotos ao lado de um novo namorado para seus mais de 12 milhões de seguidores. A apresentadora publicou registros em uma viagem com a família para a África do Sul, acompanhada de Fabio Arruda, e despertou a curiosidade dos fãs e internautas sobre quem é o jornalista que roubou seu coração.

Os dois estariam juntos desde março de 2022, porém, preferiram manter o relacionamento longe da mídia e dos holofotes, assumindo o namoro apenas quatro meses depois, quando Arruda apareceu em uma festa junina promovida pela apresentadora em seu programa Mais Você, da Globo.

O comunicador é bastante discreto. Ele tem um perfil trancado no Instagram, onde conta com apenas 300 seguidores, antes de o namoro ser assumido nas redes sociais. No trabalho, o jornalista já estaria acostumado com o mundo dos famosos por ter cobrido diversos eventos esportivos e trabalhado como editor de imagens. Atualmente, segundo o jornal Extra, ele, que é fã de futebol, trabalha nos bastidores do programa da amada.

A ideia de manter o relacionamento discreto veio após a exposição que Ana Maria sofreu em 2021, quando terminou o casamento com o francês Johnny Lucet. Os dois haviam se casado em 2020 e, na época da separação, o ex-marido da apresentadora alegou que soube do fim da relação com ela pela mídia, já que estava na França. Ela, por sua vez, nunca comentou o acontecimento.

A apresentadora tem dois filhos, Mariana e Pedro, ambos frutos do casamento com o economista Eduardo de Carvalho, com quem esteve junto de 1980 a 1992. Além de Lucet e de namoros pontuais, ela também foi casada com os empresários Carlos Madrulha, de 1997 a 2002, e Marcelo Frisoni, de 2007 a 2009. Ela também tem um neto, Bento.