"Agenda satanista": filha de Ana Maria Braga dá opinião polêmica sobre vacinas

Filha de Ana Maria Braga dá opinião polêmica sobre vacinas; Mariana Maffeis recentemente foi mãe e agora surpreendeu os fãs

Mariana Maffeis, uma das filhas da apresentadora Ana Maria Braga, está gerando controvérsia nas redes sociais ao fazer um comentário polêmico contra a vacinação. A mensagem apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira, 13.

Nos comentários de uma foto no Instagram, um fã questionou a herdeira da global sobre a recente campanha do ministério da Saúde pela vacinação contra Covid-19. Ela então reagiu com um comentário ousado.

"Absurdo total. Agenda satanista", disse ela que recentemente foi mãe. Imediatamente, outros seguidores começaram a questionar Mariana Maffeis sofre a imunização. "Absurdo total. Agenda satanista. Contramão do mundo!", reiterou ela.

Espalhando desinformação, ela ainda indicou médicos contrários à vacina. Muitos fãs não gostaram dos comentários e se posicionaram contrários aos comentários da jovem. Vale lembrar que a imunização é considerada segura por especialistas e teve papel fundamental no controle da pandemia.

Revelações sobre a maternidade

É bom lembrar que nas últimas semanas, a filha da famosa revelou que trocou o nome da pequena que acabou de nascer. O nome da bebê seria Lila, tanto que foi anunciado pela avó no programa Mais Você, da Globo. Porém, a família decidiu trocar o nome da criança. Agora, a bebê se chama Hima .

Em uma live nas redes sociais, Mariana Maffeis contou sobre a decisão de mudar o nome da filha. Ela contou que trocou o nome da filha após receber uma análise do mapa astral védico sobre o nascimento da menina. Neste tipo de mapa astral, eles receberam a orientação de que o nome da menina deveria iniciar com a sílaba ‘Hi’. Assim, eles escolheram um nome com a inspiração em sânscrito e que começasse com a sílaba indicada. Portanto, a decisão do casal foi trocar o Lila por Hima.