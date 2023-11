Saiba qual é o nome da neta de Ana Maria Braga e o significado

Filha de Ana Maria Braga escolhe o nome da filha recém-nascida alguns dias após o nascimento a avó coruja revela o significado na TV

A apresentadora Ana Maria Braga já é avó pela quinta vez! Há poucos dias, a filha dela, Mariana Maffeis, deu à luz uma menina, fruto do casamento com Badarik. Porém, o casal só escolheu o nome da menina alguns dias após a chegada dela ao mundo. Assim, Ana Maria fez a revelação do nome e do significado no programa Mais Você, da Globo, nesta segunda-feira, 20.

A menina recebeu o nome de Lila. Na TV, a apresentadora contou o significado do nome que encantou os pais da bebê . "Lila foi o nome que inspirou a Mariana e o Badarik. Tem um significado muito bonito. É uma palavra em sânscrito usada para descrever as atividades das divindades. É uma expressão de amor, alegria e criatividade divina. Que o nome abençoe a todos aí e a todos nós. Isso é ser vó coruja”, disse ela, que está encantada com a nova integrante da família.

Então, ela ainda comentou sobre ter vários netos. "O nome dela é Lila. Lila Maffeis Gonçalves. Ela é irmã da Joana, da Maria e do Varuna, são os filhos da Mariana. É minha quinta neta, que eu tenho também o Bento, que é filho do Pedro com a Manu. Ganhamos mais uma alma na família. Eu levei um susto, cresce, né? Parece fermento. Parece que brota [novas pessoas na família]”, contou.

Neta de Ana Maria Braga nasceu em parto domiciliar

O nascimento de Lila foi anunciado por Mariana Maffeis no dia 15 de novembro de 2023, quando ela mostrou as fotos do nascimento da herdeira. A menina veio ao mundo por meio do parto domiciliar.

Nas redes sociais, Mariana exibiu as fotos de como foi a chegada da filha e as primeiras imagens da bebê nos braços da família. Além disso, ela compartilhou um texto com uma reflexão sobre o nascimento.

"Nascer no mundo; quanta coragem. Um parto não é nada perto da decisão de estar aqui. Que fortuna a nossa você ter nos escolhido e empreendido a missão de chegar até nós, de estar conosco. Seja muito bem vinda filha minha; já amparada pela energia dos seus que são muitos. Chegou no conforto de sua casa, numa madrugada escura, calma e serena; cheia de estrelas brilhantes a te saudar e zelar. Chegou a neném, mágica, como todas nós mães insistimos em sentir em verdades tornadas indeléveis pelos instantes desdobrados no tempo infinito e cravejados na malha espiritual que é fundamento de tudo o que é real. Nascer é estar em corpo e espírito; coragem pura. Nasceu você!", disse ela.

"Que estas imagens sensíveis, feitas pela meu companheiro de vidas BadArik, pai de dedicação ímpar, nos ajude a estarmos sempre em união com o sacro mistério; que as famílias possam sempre celebrar o divino que nos é presenteado no viver com a autonomia e soberania de nos sabermos responsáveis por nossas escolhas, a cada mínimo instante. Não há tempo para delegar nada a ninguém. Há tempo de assumirmos para sempre e de uma vez o que é e sempre será unicamente nosso: nossa humanidade, nossos corpos e espíritos, cada um em seu divino papel e respectivo protagonismo. Sejamos todos abençoados e iluminados. Que cada consciência humana seja presente de si. Que a cada passo possamos meditar em nossas funções transcendentais de labor, união e expansão evolutiva. Bem vinda neném linda!!!", finalizou.