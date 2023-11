Filha de Ana Maria Braga troca o nome da herdeira. Saiba qual é

Neta de Ana Maria Braga ganha um novo nome poucos dias após seus nascimento e o motivo é revelado pela mãe da criança, que também contou o significado

Filha da apresentadora Ana Maria Braga, Mariana Maffeis contou que trocou o nome da filha recém-nascida, fruto do casamento com Badarik. O nome da bebê seria Lila, tanto que foi anunciado pela avó famosa no programa Mais Você, da Globo. Porém, a família decidiu trocar o nome da criança. Agora, a bebê se chama Hima .

Em uma live nas redes sociais, Mariana Maffeis contou sobre a decisão de mudar o nome da filha. Ela contou que trocou o nome da filha após receber uma análise do mapa astral védico sobre o nascimento da menina. Neste tipo de mapa astral, eles receberam a orientação de que o nome da menina deveria iniciar com a sílaba ‘Hi’. Assim, eles escolheram um nome com a inspiração em sânscrito e que começasse com a sílaba indicada. Portanto, a decisão do casal foi trocar o Lila por Hima.

No Brasil, o nome da menina vai ter o som de ‘Ima’, já que o H será mudo. No exterior, o nome terá a pronúncia de ‘Rima’, já que o H terá o som de R. “Ela se chama Hima. Ela ficou um tempo como Lila. Muita gente que acompanha o Mais Você pode ver lá. Desde o nascimento do Varuna, a gente pode acompanhar o mapa astral dele através da astrologia védica, que é uma astrologia diferente da astrologia tropical, que a gente usa aqui no ocidente. É um mapa astral bem diferente. Os indianos acreditam que tudo da nossa vida está no nosso mapa astral. Ele sugere um som para iniciar o nome do seu filho que mitigue os aspectos negativos ou equalize os aspectos positivos do mapa astral”, disse ela.

Porém, eles demoraram para ter o mapa astral da menina pronto e decidiram escolher o nome Lila para ela. Dias depois, eles receberam o mapa astral e resolveram mudar o nome para Hima. "O som sugerido foi Hi (Ri). Em português, nós não pronunciamos o H no começo dos nomes próprios, então para nós é I, Hima. Quando ela for para os Estados Unidos ou Índia, vão chamá-la de Hima (som de Rima)”, declarou.

Então, ela explicou o significado. " Hima é a brancura da neve ou é a própria neve, branco como a neve, tudo que é fresco, frio . É também relacionado a pérola, que é uma coisa relacionada com o frio, é relacionado com a lua, que é branca e fria, é relacionada a própria noite. O nome Hima em sânscrito é relacionado ao canforeiro, que tem a característica de frieza, é um óleo essencial que a gente usa bastante aqui em casa quando dá tosse. Hima é o nome de Shiva, é também os himalaias. A gente gostou muito desse nome. Eu não iria abrir mão de um nome em sânscrito. A gente achou que Hima combina bastante com ela”, afirmou.

Por fim, ela falou sobre a decisão de trocar o nome da filha após a decisão inicial. "Ela ficou um tempo com o apelido de Lila, que é um nome que a gente gosta bastante, que quer dizer o sonho consciente. Lila é o nome que o nosso filho chama uma boneca aqui, é um nome que ele consegue falar. Ela vai ter história para contar quando perguntarem sobre o nome dela”, declarou.

A bebê Hima nasceu há duas semanas em um parto domiciliar. Além de Hima, Mariana Maffeis também é mãe de Joana, de 12 anos, Maria, de 9 anos, e Varuna, de 2 anos.

Assista ao vídeo de Mariana Maffeis com a história do nome da filha: