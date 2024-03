Filha de Ana Maria Braga relembra parto lótus do filho e detalha experiência

Filha da apresentadora Ana Maria Braga, Mariana Maffeis mostrou alguns registros inéditos do parto lótus de um dos filhos, nascido em 2021

Filha da apresentadora Ana Maria Braga, Mariana Maffeis dividiu com os seguidores alguns cliques inéditos do parto lótus de seu filho Varuna, nascido em julho de 2021. Através das redes sociais, a professora de yoga recordou a experiência diferente vivida durante a chegada de um dos herdeiros ao mundo.

No parto lótus, o cordão umbilical que liga o bebê à placenta não é cortado. Com isso, a criança fica 'presa' ao cordão até que ele se separe naturalmente do umbigo. O processo pode durar até 10 dias após o nascimento.

No feed de seu perfil no Instagram, Mariana reuniu diversas lembranças do momento em que deu à luz Varuna, com quase três anos atualmente. Nas imagens compartilhadas, é possível perceber a apresentadora do 'Mais Você', da Globo, acompanhando de perto e dando todo apoio necessário à filha durante o processo.

Em outros registros, Mariana Maffeis mostra o pequeno Varuna nos braços da irmã mais velha, Joana, e do pai, o professor de yoga colombiano Badarik González. No carrossel de fotos, a herdeira de Ana Maria Braga também mostrou um vídeo com o pai, Eduardo de Carvalho, antes do nascimento do netinho.

"Nesta vasta seleção estão alguns dos caros momentos do que foi a chegada do Varuna nesta terra e seus primeiros dias nos idos de junho e julho de 2021", escreveu Mariana na legenda da postagem, explicando a importância da presença de familiares no momento especial.

"Tudo isso para provar que neném nascido em casa pode ser a coisa mais normal e natural do mundo; assim como 99% dos antepassados a nós nasceram. Chegamos aqui graças aos partos naturais que são a prova viva de que nossos corpos são perfeitos assim como os dos nossos bebês", finalizou ela.

Além de Varuna e Joana, de 13 anos, Mariana Maffeis também é mãe de Maria, de nove, e Hima, a caçula de apenas quatro meses.

Confira a publicação:

Filha de Ana Maria Braga mostra sítio simples onde mora

A filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, mostrou um pouco como é o sítio onde vive com o marido, o professor de yoga colombiano Badarik González, e os quatro filhos, longe da cidade. Ela publicou um vídeo exibindo o local simples e nada luxuoso.

Diferente da mãe, que vive em uma mansão em São Paulo, a herdeira da loira mora perto da natureza em uma casa com móveis mais rústicos. Inclusive, ao gravar o local, ela revelou que em um dos quartos eles dormem no chão. O registro foi feito para celebrar o aniversário de Joana, a primogênita de Mariana.

"Tenho muito a escrever sobre essa moça; seu nascimento, meu nascimento como mãe. Ainda sai o post do textão! Por hora, outro feliz sábado à todos que me seguem e que me animam aqui. Vocês são muito queridos. VIVA NOSSA JOJÔ! Seu novo ano começa junto com o calendário chinês, com mudança celeste no dia de amanhã (confiram em @ayurveda_sutil_e_desconstruida ). É ano do dragão e nada mais afins com os treze anos dessa garota bem aventurada e destemida, amada por todos e que traz a sororfraternidade como sua marca registrada! Continue sempre assim, igualzinha você é", escreveu ela ao postar o vídeo.