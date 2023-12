Ana Maria Braga encanta ao surgir curtindo os netos em fotos

Filha de Ana Maria Braga encanta ao exibir encontro da apresentadora com seus netos; Mariana Maffeis exibiu os filhos com sua mãe

A filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, encantou ao mostrar fotos de seus filhos encontrando a apresentadora nos últimos dias. Nesta quarta-feira, 27, a herdeira da global postou os registros da família e esbanjou amor.

Nos cliques, a famosa surgiu curtindo os netinhos por parte da filha. Os quatro herdeiros de Mariana Maffeis, Joana, Maria e Varuna e a recém-nascida, Hima, apareceram com a avó coruja.

"Fim de ano de colo e mimo. E ainda com direito à retrato em família: As mulheres da Ana María!

Colo de avô, colo de avó. Momentos mais doces que os doces de batata doce todos juntos. Varuna quer ver seu avô Edu de qualquer jeito hoje e não consegui explicar bem que pra chegar até ele há no meio uma estrada de 2,5 hrs… Morar na roça foi o melhor que fizemos neste tempo mas claro que tudo tem sempre seu ônus e hoje o coração quase chora de não poder comprazer um desejo simples e divino como esse", comentou sobre sua escolha de não morar na cidade com seus filhos.

É bom lembrar que nos últimos dias, após o nascimento de seu quarto filho em casa, Mariana Maffeis se envolveu em polêmicas ao dar sua opinião sobre a obrigatoriedade da vacina contra a covid-19.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Maffeis P De Carvalho (@maffeismariana)

Filha de Ana Maria Braga tem vida simples

Diferente da mãe, Mariana Maffeis prefere uma vida longe dos holofotes e é bem discreta, sendo adepta à filosofia Vedanta. Na última gravidez, ela revelou apenas com oito meses que estava esperando seu quarto filho. Em suas gestações, ela optou por não saber o sexo do bebê antes do parto, sendo surpreendida na hora.

Ela é casada com o professor de yoga colombiano Badarik González, com quem está há cerca de cinco anos junto. As filhas mais velhas, Joana e Maria, são da relação que viveu com Paschoal Feola. Mariana e o amado tiveram um casamento védico.

Além dela, Ana Maria Braga é mãe de Pedro Maffei e ambos são fruto do casamento da apresentadora com o economista Eduardo de Carvalho, com quem ela foi casada de 1980 a 1992.