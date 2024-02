Nada de luxo! Filha de Ana Maria Braga mostra sítio simples onde mora

Longe da cidade, filha de Ana Maria Braga vive em sítio sem luxo e com móveis bem simples; veja um pouco da residência rústica

A filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, mostrou um pouco como é o sítio onde vive com o marido, o professor de yoga colombiano Badarik González, e os quatro filhos, longe da cidade. Neste sábado, 03, ela publicou um vídeo exibindo o local simples e nada luxuoso.

Diferente da mãe, que vive em uma mansão em São Paulo, a herdeira da loira mora perto da natureza em uma casa com móveis mais rústicos. Inclusive, ao gravar o local, ela revelou que em um dos quartos eles dormem no chão. O registro foi feito para celebrar o aniversário de Joana, a primogênita de Mariana.

"Tenho muito a escrever sobre essa moça; seu nascimento, meu nascimento como mãe. Ainda sai o post do textão! Por hora, outro feliz sábado à todos que me seguem e que me animam aqui. Vocês são muito queridos. VIVA NOSSA JOJÔ! Seu novo ano começa junto com o calendário chinês, com mudança celeste no dia de amanhã (confiram em @ayurveda_sutil_e_desconstruida ). É ano do dragão e nada mais afins com os treze anos dessa garota bem aventurada e destemida, amada por todos e que traz a sororfraternidade como sua marca registrada! Continue sempre assim, igualzinha você é", escreveu ela ao postar o vídeo.

É bom lembrar que, nos últimos meses, Mariana Maffeis, deu à luz seu quarto filho em casa. Ela escondeu a gestação até quase o final e deu o que falar ao dar sua opinião sobre a obrigatoriedade da vacina da covid-19.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Maffeis P De Carvalho (@maffeismariana)

Filha de Ana Maria Braga tem vida simples

Diferente da mãe, Mariana Maffeis prefere uma vida longe dos holofotes e é bem discreta, sendo adepta à filosofia Vedanta. Na última gravidez, ela revelou apenas com oito meses que estava esperando seu quarto filho. Em suas gestações, ela optou por não saber o sexo do bebê antes do parto, sendo surpreendida na hora.

Ela é casada com o professor de yoga colombiano Badarik González, com quem está há cerca de cinco anos junto. As filhas mais velhas, Joana e Maria, são da relação que viveu com Paschoal Feola. Mariana e o amado tiveram um casamento védico.

Além dela, Ana Maria Braga é mãe de Pedro Maffei e ambos são fruto do casamento da apresentadora com o economista Eduardo de Carvalho, com quem ela foi casada de 1980 a 1992.