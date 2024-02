Ela cresceu! Ana Maria Braga celebra aniversário da neta: 'Tempo voa'

Com foto rara da neta, Ana Maria Braga celebra mais um ano de vida da garota, filha de sua herdeira Mariana Maffeis; veja

A apresentadora Ana Maria Braga encantou neste sábado, 03, ao postar uma foto ao lado de sua neta Joana, filha de sua herdeira Mariana Maffeis. Abraçando a garota, a famosa surgiu no registro raro e cheio de amor.

A comunicadora global aproveitou o clique para falar sobre como o tempo passou rápido e a primogênita de Mariana lhe dá bastante orgulho. Além dela, a filha de Ana Maria Braga tem mais três filhos, Maria, Varuna e Hima.

"Como o tempo voa! Joana, eu me orgulho tanto de você. Parece que foi ontem que você chegou e de lá pra cá vivemos tantas histórias. É maravilhoso ver quem você está se tornando. Te amo muito. Parabéns, que seja um novo ano lindo como você", desejou a loira.

Recentemente, Mariana Maffeis encantou ao mostrar seus filhos com o pai, Eduardo de Carvalho, com quem Ana Maria Braga foi casada por 12 anos. A herdeira da apresentadora ainda causou polêmica ao falar sua opinião sobre a obrigatoriedade da vacina contra a covid-19.

Filha de Ana Maria Braga tem vida simples

Diferente da mãe, Mariana Maffeis prefere uma vida longe dos holofotes e é bem discreta, sendo adepta à filosofia Vedanta. Na última gravidez, ela revelou apenas com oito meses que estava esperando seu quarto filho. Em suas gestações, ela optou por não saber o sexo do bebê antes do parto, sendo surpreendida na hora.

Ela é casada com o professor de yoga colombiano Badarik González, com quem está há cerca de cinco anos junto. As filhas mais velhas, Joana e Maria, são da relação que viveu com Paschoal Feola. Mariana e o amado tiveram um casamento védico.

Além dela, Ana Maria Braga é mãe de Pedro Maffei e ambos são fruto do casamento da apresentadora com o economista Eduardo de Carvalho, com quem ela foi casada de 1980 a 1992.