Filha de Ana Maria Braga mostra foto rara com o pai e os filhos

Em clique raro, filha de Ana Maria Braga exibe seus filhos com o seu pai, ex-marido da apresentadora; veja o momento inédito

A filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, encantou ao mostrar cliques raros de sua intimidade no sítio onde mora. Nesta terça-feira, 12, a herdeira da famosa, que teve seu quarto filho em casa nas últimas semanas, exibiu uma foto com o pai.

Ao lado de Eduardo de Carvalho, Mariana surgiu com seus filhos mais novos no colo, Varuna, de dois anos, e a recém-nascida, Hima, com o avô. "Acalanto. Abraçar e Acariciar. Raiz da vida! Neném Hima

Avô Edu. Feliz Semana", disse ela na legenda.

É bom lembrar que nas últimas semanas, a filha da famosa revelou que trocou o nome da pequena que acabou de nascer. O nome da bebê seria Lila, tanto que foi anunciado pela avó no programa Mais Você, da Globo. Porém, a família decidiu trocar o nome da criança. Agora, a bebê se chama Hima .

Em uma live nas redes sociais, Mariana Maffeis contou sobre a decisão de mudar o nome da filha. Ela contou que trocou o nome da filha após receber uma análise do mapa astral védico sobre o nascimento da menina. Neste tipo de mapa astral, eles receberam a orientação de que o nome da menina deveria iniciar com a sílaba ‘Hi’. Assim, eles escolheram um nome com a inspiração em sânscrito e que começasse com a sílaba indicada. Portanto, a decisão do casal foi trocar o Lila por Hima.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Maffeis P De Carvalho (@maffeismariana)

Filha de Ana Maria Braga tem vida simples

Diferente da mãe, Mariana Maffeis prefere uma vida longe dos holofotes e é bem discreta, sendo adepta à filosofia Vedanta. Na última gravidez, ela revelou apenas com oito meses que estava esperando seu quarto filho. Em suas gestações, ela optou por não saber o sexo do bebê antes do parto, sendo surpreendida na hora.

Ela é casada com o professor de yoga colombiano Badarik González, com quem está há cerca de cinco anos junto. As filhas mais velhas, Joana e Maria, são da relação que viveu com Paschoal Feola. Mariana e o amado tiveram um casamento védico.

Além dela, Ana Maria Braga é mãe de Pedro Maffei e ambos são fruto do casamento da apresentadora com o economista Eduardo de Carvalho, com quem ela foi casada de 1980 a 1992.