Solange Couto compartilha momento especial com o filho: "Era meu sonho"

A atriz Solange Couto está aproveitando momentos especiais com seu filho mais novo, Benjamin, de 12 anos, durante uma viagem a Bariloche, na Argentina. A artista compartilhou com seus seguidores no Instagram algumas fotos da experiência neste domingo, 30, incluindo uma imagem em que aparece sorridente ao lado do herdeiro, com a neve ao fundo.

"Realizada! Como é bom realizar sonhos, como é bom especial poder viver esses momentos lindos e bem acompanhada, com meu filho caçula. Era um sonho o Benjamin ver a neve, era meu sonho poder realizar isso. Sou grata, obrigada Deus!", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas comemoraram o momento. "Parabéns! Solange é a coisa mas Boa e abençoada por Deus fazer a vontade do nosso filho", disse uma. "É muito bom ter condição de realizar os sonhos dos nossos", escreveu outra. "Momento mais que especial", comentou uma terceira. Vale lembrar que Benjamin é fruto do antigo relacionamento de Solange com o produtor de teatro Jamerson Andrade.

Em outra publicação, ela mostrou mais fotos da viagem e escreveu: 'Dias especiais com meu menino em Bariloche. Como é bom realizar os sonhos de nossos filhos, quando faço isso, realizo os meus sonhos também. Depois de uma temporada de muito trabalho, tirei uns dias para descansar, me reabastecer para encarar mais uma temporada que Deus vai me dar com muito trabalho! Sou movida a essas coisas, família e trabalho".

Solange Couto homenageia o filho de 50 anos

Recentemente, Solange Couto comemorou o aniversário do seu filho mais velho, Marcio, que completou 50 anos. A artista fez um post no Instagram com fotos do crescimento do filho e declarou o seu amor na legenda.

"29/5/74, lá se vão 50 anos que recebi de VOCÊ o título de MÃE. Cresci aprendendo e ensinando, sorrindo e muitas vezes chorando, lutando e vencendo; Você é a pessoa de melhor caráter que conheço, coração bom e me orgulho por ter conseguido chegar aqui com dignidade. Muito obrigada por ser meu FILHO! Deus te abençoe", disse ela, que também é mãe de Morena Mariah. Leia mais!