Solange Couto faz rara aparição com o filho de 50 anos

Mãe de três, Solange Couto comemora o aniversário do filho mais velho, que acaba de completar 50 anos, e faz homenagem especial

A atriz Solange Couto está em festa nesta quarta-feira, 29, por causa do aniversário do seu filho mais velho, Marcio. Ele acaba de completar 50 anos de idade e a mãe fez questão de homenageá-lo na data especial.

A artista fez um post no Instagram com fotos do crescimento do filho e declarou o seu amor na legenda. "29/5/74, lá se vão 50 anos que recebi de VOCÊ o título de MÃE. Cresci aprendendo e ensinando, sorrindo e muitas vezes chorando, lutando e vencendo; Você é a pessoa de melhor caráter que conheço, coração bom e me orgulho por ter conseguido chegar aqui com dignidade. Muito obrigada por ser meu FILHO! Deus te abençoe", disse ela.

Solange Couto também é mãe de Morena Mariah e Benjamin.

Solange rebate críticas a sensualidade

Pouco tempo após participar do programa musical The Masked Singer Brasil, como a Capi, Solange Couto, eterna Dona Jura de novela O Clone (2001) esbanja sensualidade nas redes sociais. "Essa sensualidade é algo natural. Me entendi sensual na vida pelo olhar do outro."

Ela costuma compartilhar cliques divertidos e ousados em seu perfil do Instagram, e rebateu os comentários negativos sobre as fotos sensuais. "Me entendi como uma mulher que as pessoas achavam bonita pela fala dos outros. Me sinto livre porque sou assim, é natural, não é nada provocativo. Existem pessoas que se incomodam com isso sim, mas o incomodo é delas e fica com elas."