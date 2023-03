Solange Couto rebate críticas a sensualidade nas redes: 'É natural'

Atriz e apresentadora, Solange Couto ainda revela já ter data marcada para voltar à atuação

Pouco tempo após participar do programa musical The Masked Singer Brasil, como a Capi, a atriz e apresentadora Solange Couto (65), eterna Dona Jura de novela O Clone (2001) esbanja sensualidade nas redes sociais e revela já ter data marcada para o retorno à atuação. "Essa sensualidade é algo natural. Me entendi sensual na vida pelo olhar do outro."

Ela costuma compartilhar cliques divertidos e ousados em seu perfil do Instagram, que conta com mais de 800 mil seguidores. "Me entendi como uma mulher que as pessoas achavam bonita pela fala dos outros. Me sinto livre porque sou assim, é natural, não é nada provocativo. Existem pessoas que se incomodam com isso sim, mas o incomodo é delas e fica com elas."

Longe das telinhas da TV desde o ano de 2019, na novela O Tempo Não Para, a atriz diz, em entrevista a CARAS Brasil, que a atuação é um trabalho que a apaixona e faz seus olhos brilharem desde a época que estudava o teatro. Apesar do tempo afastada das produções no ramo da atuação, ela não esconde a animação em anunciar que já está de volta para no trabalho.

"Em paralelo [ao The Masked Singer] estou envolvidíssima com a pré-produção de um super produto de dramaturgia com mais uma personagem incrível chegando para o público. Não posso dar detalhes ainda, contratualmente não podemos falar, mas esse projeto será divertidamente incrível", completa ela, fazendo suspense sobre o novo projeto.

SOLANGE COUTO RELEMBRA PERSONAGEM DE O CLONE E FALA SOBRE REPRISE

No ano de 2001, a atriz ficou nacionalmente conhecia ao dar vida a Dona Jura, da novela O Clone, estrelada por Giovanna Antonelli (46) e Murilo Benício (50). A trama foi reexibida no Vale A Pena Ver de Novo entre os anos de 2021 e 2022, e teve a reprise acelerada, com seu fim sendo televisionado em maio do ano passado.

A atriz e apresentadora explica que não conseguiu acompanhar fielmente a novela, já que estava trabalhando bastante. "A repercussão da personagem na reexibição foi tão grande que tudo era publicado e viralizado nas redes sociais e eu acabei revendo praticamente em edição especial", acrescenta ela, diretamente do LSH Hotel, no Rio de Janeiro.

Apesar disso, Solange reforça que não é uma tradição rever seus trabalhos antigos, embora não tenha problema de assistir um projeto ou outro quando tem a possibilidade. "Quando tenho oportunidade revisito as obras que fiz, mas não é algo que fico buscando nos streamings", finalizou ela, que também já fez novelas como Da Cor do Pecado e Balacobaco.

