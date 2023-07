Daniela Albuquerque celebra aniversário de 41 anos com festão fora do Brasil

Após infância humilde, quase sem festas, Daniela Albuquerque celebra 41 anos em grande estilo nos EUA

A apresentadora Daniela Albuquerque mostrou em sua rede social como foi seu aniversário de 41 anos fora do Brasil. Curtindo férias nos EUA com as filhas e marido, Amilcare, a jornalista ganhou um festão para a data.

De infância humilde e sem muitos recursos, a famosa não teve a oportunidade no passado de ter festas. Mas, agora celebra em grande estilo. Neste ano, Daniela Albuquerque apostou em uma decoração colorida e branca.

Usando um vestido branco com pedras coloridas, ela brilhou ao aparecer segurando seu bolo. "Meu novo ciclo. Que Deus continua me abençoando para aproveitar essa vida linda. Eu amo viver. Obrigada por todas as mensagens de aniversário. Essa leonina aqui ama receber uma mensagem de vocês. Amo vcs. Obrigada por tudo. Amores da minha life", disse ela.

Ao lado do esposo, um dos donos da RedeTV!, e das duas herdeiras, Alice e Antonella, a apresentadora surgiu curtindo o momento e abriu o álbum de fotos do dia inesquecível. Minha festinha tava uma delícia", escreveu.

No programa Sensacional dessa semana, ela foi homenageada e comentou mais uma vez sobre a vida muito humilde que teve no Mato Grosso do Sul. “Na minha infância eu não tinha isso de aniversário, não tinha recurso. Lembro que às vezes tinha um aniversário ou outro que a gente ia à casa de alguém. Minha mãe sempre fazia um bolinho, uma coisa simples, mas fazer festinha, chamar amigos, eu nunca tive na infância”, relembrou.

No último ano, a famosa fez um festão luxuoso em sua mansão, em São Paulo, para comemorar a chegada na casa dos 40. Para o evento, ela elegeu um vestido todo em pedraria que pesava cerca de 8 kg.

Veja as fotos do aniversário de Daniela Albuquerque:

Daniela Albuquerque relembra sua trajetória como apresentadora

Daniela Albuquerque contou para o jornalista Luís Ernesto Lacombe a sua trajetória profissional no programa “Agora com Lacombe” na RedeTV!.

“Passei muita dificuldade, uma infância bem simples, mas sempre recordo com alegria, uma saudade. Me considero uma vencedora. Perdi meu pai muito cedo, então minha mãe teve que batalhar pra cuidar da gente [de mim e meus irmãos]. Tivemos que morar na casa da avó, uma casa que não tinha nem saneamento básico”, relembrou Daniela sobre sua juventude em Dourados, no Mato Grosso do Sul.

A primeira experiência profissional de Daniela foi como babá: “Quando comecei eu tinha 12 [anos]. Ganhava só para cuidar dos filhos, mas eu fazia coisas a mais. Se tinha uma louça suja na pia, eu lavava, dava uma ajeitada na casa”.

Além da formação em Jornalismo e Teatro, a apresentadora ainda relembrou sobre seus trabalhos como modelo. “Fui miss da cidade, depois comecei a participar de concursos, não regionais, mas estaduais também. Fui para a capital, Campo Grande, em um concurso muito legal, que me trouxe para São Paulo”, relembrou.