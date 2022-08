Daniela Albuquerque impressiona ao mostrar detalhes de festão luxuoso em sua mansão

Apresentadora Daniela Albuquerque compartilhou vídeo mostrando evento luxuoso em sua casa para comemorar os seus 40 anos

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 11h39

Nos últimos dias, a apresentadora Daniela Albuquerque comemorou a chegada de seus 40 anos com uma grande festa luxuosa em sua mansão. Nesta quarta-feira, 17, a famosa mostrou um resumo do que foi o evento e impressionou com os detalhes.

Em sua casa imensa, ela recepcionou vários colegas da RedeTV! como Sonia Abrão () e seus comentaristas, entre outros famosos que prestigiaram o momento tão importante para a jornalista. Além de pista de dança, no local foi montado bar, mesa de comidas e muito mais.

Grande estrela da noite, Daniela Albuquerque brilhou muito ao surgir usando um vestido de franjas, com transparência e todo brilhante, que, segundo ela, pesava cerca de 8 kg, mas não a atrapalhou em nada para curtir a festança.

"Nossa Uau. Que vídeo mais lindo. Momentos que ficarão eternos no meu coração. Obrigada Deus por todas as bençãos na minha", disse a apresentadora sobre o evento em sua mansão onde mora com o marido, o dono da RedeTV! Amilcare Dallevo Jr., e suas duas filhas, Alice (10) e Antonella (7).

Nos últimos dias, a famosa impressionou ao compartilhar várias fotos de seu aniversário. Nos cliques, ela exibiu sua família. "Muito amor envolvido", disse ela ao exibir as herdeiras e o amado em fotos belíssimas.

