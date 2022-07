Daniela Albuquerque encanta ao mostrar almoço luxuoso com as filhas e o marido

Apresentadora Daniela Albuquerque encantou ao mostrar momento com a família na Itália

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 11h37

A apresentadora Daniela Albuquerque (39) encantou ao mostrar mais fotos de sua viagem em família pela Europa.

Nesta terça-feira, 12, a jornalista compartilhou cliques almoçando em um restaurante luxuoso de Sardenha, na Itália, com as filhas e o marido, o dono da RedeTV!, Amilcare Dallevo Jr., e esbanjou amor na rede social.

Todos sorrindo e abraçados, a família de Daniela Albuquerque surgiu radiante aproveitando o momento de férias fora do Brasil. "Lindos", admiraram os internautas.

Para o passeio, a apresentadora apostou em um vestido roso com transparência. Em um jardim, ela fez fotos com o look cheio de elegância e com um toque de ousadia.

Ainda na Itália, Daniela Albuquerque roubou a cena ao surgir de biquíni em um passeio de iate. Antes de ir para lá, a famosa passou por Madri, na Espanha.

Daniela Albuquerque encanta ao mostrar almoço em família na Itália; veja as fotos: