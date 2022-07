Daniela Albuquerque mostra viagem com as filhas e o marido pela Espanha

Apresentadora Daniela Albuquerque encantou ao mostrar momentos em Madri com a família

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 11h28

A apresentadora Daniela Albuquerque (39) está curtindo Madri, na Espanha, com as filhas e o marido.

Nesta quinta-feira, 07, a jornalista compartilhou um vídeo resumindo o que estão fazendo por lá e encantou ao exibir as herdeiras, Alice (10) e Antonella (7), deliciando-se no café luxuoso do hotel e passeando com os pais, Daniela e Amilcare Dallevo.

"Dia mais que perfeito. Contando os dias para o meu aniversário. Muitas bençãos pra todo mundo", disse ela que fará 40 anos no dia 22 de julho.

Nos comentários, os internautas admiraram a família da famosa. "Família linda", elogiaram os fãs. "Lindos", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Daniela Albuquerque roubou a cena ao surgir durante a viagem com um vestido decotado arrasador.

Daniela Albuquerque mostra momentos com a família em Madri; veja: