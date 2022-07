De vestido transparente, Daniela Albuquerque surge arrasadora na Itália

Apresentadora Daniela Albuquerque esbanjou beleza e estilo em novas fotos de viagem

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 11h01

A apresentadora Daniela Albuquerque (39) está curtindo em grande estilo a viagem de férias com sua família.

Após passarem por Madri, na Espanha, a jornalista, as filhas e o marido estão em Sardenha, na Itália. Nesta terça-feira, 12, a famosa encantou com novos cliques na cidade europeia.

Usando um vestido roxo longo com transparência, Daniela Albuquerque surgiu deslumbrante combinando com as flores de um jardim.

“A beleza das flores realça em primeiro lugar. É um milagre do aroma florido. Mais lindo que todas as graças do céu e até mesmo do mar. Olhem bem para a rosa, não há mais formosa. Vinicius de Moraes.”, escreveu na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios para a famosa. "Linda e maravilhosa", admiraram os fãs. "Que deusa! Combinou com a paisagem", notaram outros.

Ainda nos últimos dias, Daniela Albuquerque chamou muita atenção ao surgir de biquíni exibindo sua boa forma durante um passeio de iate na Itália.

Daniela Albuquerque esbanja beleza e estilo em jardim na Itália; veja: