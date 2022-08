Com vestido de 8 kg, Daniela Albuquerque celebra 40 anos em festão luxuoso

Apresentadora Daniela Albuquerque comemorou seu aniversário de 40 anos com evento luxuoso e impressionou ao exibir detalhes

A apresentadora Daniela Albuquerque comemorou seus 40 anos em grande estilo nos últimos dias. Com um festão luxuoso, ela celebrou o seu aniversário ao lado de amigos e familiares.

Na rede social, a jornalista da RedeTV! compartilhou cliques do evento especial e impressionou com os detalhes nada discretos do momento. Com decoração toda em preto, prata e branco, a famosa soprou as velinhas de forma deslumbrante.

Isso porque, o look escolhido por ela, um vestido de franjas, todo de pedras, além de ter muito brilho pesava cerca de 8 kg. "Dancei a noite inteira. Esse vestido tem 8kg, mas não pesou nadinha", comentou Daniela Albuquerque ao surgir dançando nos registros.

Em outros cliques, a apresentadora do Sensacional encantou ao mostrar as herdeiras, Alice (10) e Antonella (7), que também surgiram luxuosas com vestidos pretos para combinar com a festa. "Muito amor envolvido", disse a aniversariante, que também exibiu uma foto ao lado do marido, o dono da RedeTV! Amilcare Dallevo Jr.

Daniela Albuquerque arrasa de vestido transparente

Nas últimas semanas, Daniela Albuquerque viajou com a família para Madrid, na Espanha, e para a Itália. Durante sua passagem pelos países europeus, ela deu um show de estilo e beleza com seus looks deslumbrantes. Em um momento, ela arrancou elogios na rede social ao fazer fotos usando um vestido transparente.

