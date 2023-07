Paz selada! Pedro Leonardo e esposa são convidados para o aniversário de Leonardo

Pedro Leonardo e esposa são convidados para festa de 60 anos do sertanejo; ano passado, eles nem ficaram sabendo da festa

O cantor e apresentador Pedro Leonardo já está na Fazenda Talismã, propriedade do pai, o cantor sertanejo Leonardo. Ao lado da esposa, ele é um dos convidados para a festa que vai comemorar os 60 anos do astro sertanejo.

Dessa vez, os dois foram convidados para a festa que deve reuniu toda a família Costa. No ano passado, a ausência do filho do cantor gerou grande repercussão. Na época, a esposa chegou a vir a público para contar que eles sequer sabiam da comemoração.

Na época, Thais Gebelein, esposa de Pedro Leonardo, se pronunciou. “A gente não foi pra fazenda. A gente não sabia que iria ter a comemoração”, disse ela nas redes sociais. Surpresa, mas sem polêmicas, ela contou que não conseguiria ir à comemoração e mandou um recado para o sertanejo.

“Mas também estamos aqui no interior de São Paulo. É longe. Desejamos tudo de melhor para o Leo. É uma alegria sempre estar do lado dele. É sorriso, é muito gostoso, mas nem sempre a gente consegue [estar junto]. Mas está tudo certo, está tudo em paz. A gente deseja, mesmo de longe, todas as energias positivas, todas as bênçãos desse mundo, muita saúde”, disse a influenciadora digital.

Só que o estrago já estava feito e os envolvidos precisaram se pronunciar. No ano passado, Pedro Leonardo também confessou que é mais distante do pai do que gostaria porque tem muitos compromissos de trabalho. "Papaizinho lindo! Feliz dia dos pais, te amo! O senhor significa tudo pra mim. Queria estar junto combo senhor, nosso trabalho não deixa. O senhor tá no meu coração", declarou ele.

LEONARDO FAZ 60 ANOS

O cantor sertanejo Leonardo comemora 60 anos nesta terça-feira, 25. Casado com Poliana Rocha, ele deve reunir os filhos e netos em uma celebração na Fazenda Talismã, onde ele mora no interior de Goiás.