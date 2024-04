Tá namorando? Preta Gil faz revelação sobre sua vida amorosa após rumores

Preta Gil abre o coração e revela qual é o seu status de relacionamento após especulações de novo affair com cantor

Na última terça-feira, 23, Preta Gil abriu o coração com os seguidores e esclareceu seu verdadeiro status de relacionamento em suas redes sociais. Após surgirem especulações de um suposto envolvimento com o cantor O Kannalha, a cantora garantiu que ainda está curtindo a vida de solteira, mas muito bem acompanhada.

Para quem não acompanhou, Preta recentemente foi vista ao lado do músico em diferentes eventos, como festivais e até em camarotes no Carnaval. Inclusive, eles não esconderam a aproximação e compartilharam diversos registros juntos nas redes sociais. Isso chamou a atenção e levantou os rumores de um possível romance.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danrlei Orrico (@okanalha_oficial)

Através dos stories do Instagram, Preta respondeu uma caixinha de perguntas dos seguidores, que pediram mais detalhes sobre sua vida amorosa. Sincera, a filha de Gilberto Gil entregou o jogo: “Não estou namorando, estou solteiríssima, mas.... tá solteira, mas não tá sozinha. Vai devagar com a Pretinha”, ela cantou um trecho de uma de suas canções.

Na sequência, Preta ainda negou um convite para participar de um trisal com uma seguidora: “Acho que eu não dou conta, não. Esse negócio não é pra mim. Mas vai que... Não falo 'nunca' na vida”, disse a cantora, que recentemente surpreendeu ao revelar estar disposta a tentar ter um relacionamento aberto após o término de seu casamento.

Preta Gil revela o seu status de relacionamento nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Durante uma conversa com Giovanna Pitel, do BBB 24, que vive um namoro aberto, Preta confessou que pensa nessa possibilidade: "Acho chique isso. Tô em busca de uma coisa assim", disse a artista, que quer conselhos para manter uma relação não-monogâmica de forma saudável. "Depois a gente pode conversar sobre isso?", completou ela.

Vale lembrar que a filha de Gilberto Gil não assumiu nenhum relacionamento após o fim de seu casamento de oito anos com o personal trainer Rodrigo Godoy em 2023. A separação aconteceu enquanto Preta estava em tratamento contra um câncer no intestino. Agora em remissão, ela aproveita a recuperação e curte a vida de solteira.

Preta Gil manda recado após vídeo do ex-marido:

A cantora Preta Gil mandou um recado enigmático nas redes sociais após, Rodrigo Godoy, gravar um vídeo para falar sobre as mudanças em sua vida desde a separação há um ano. Inclusive, ele chegou a pedir desculpas, mas parece que a cantora não aceitou, já que teria mandado uma indireta para o ex ao usar uma caneca com uma frase nada discreta.