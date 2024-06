Criticada, Gracyanne Barbosa apaga vídeo das redes sociais e se pronuncia

Gracyanne Barbosa foi criticada após uma publicação em celebração ao Dia Internacional do Orgulho LGBT na sexta-feira, 28, e decidiu apagar o vídeo

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi criticada após uma publicação em celebração ao Dia Internacional do Orgulho LGBT na sexta-feira, 28, decidiu apagar o vídeo original e compartilhou outro. Diante da repercussão, que seguiu negativa mesmo após a primeira publicação sair do ar, ela se desculpou em um comentário deixado no post do perfil Gossip do Dia.

Na publicação original, ela aparecia vestindo um macacão com as cores do arco-íris. Ela citava alguns casos de homofobia que viraram notícia e, então, aparecia dançando ao som de uma música de Anitta. Do lado dela, dois homens seguravam a bandeira.

"Sou imensamente grata a todo o carinho e apoio que recebo de vocês amigos da luta! Orgulho é caminhar, e contem sempre com o meu apoio para sempre avançarmos! No meu mundo, luto pela equidade para que todos possam ser livres, podendo desfrutar de conforto motivados por leis que avançam e protegem o amor de vocês", escreveu ela, na legenda.

A dancinha no final da Gracyanne Barbosa ??? Depois de falar de homofobia ????? ESSE POVO É DOENTE pic.twitter.com/AhljevtZft — bucetinhacomtresdentes (@ooopta) June 28, 2024

Após as críticas, Gracyanne apagou o primeiro vídeo e republicou a homenagem, removendo a parte em que rebolava ao som de Bellakeo, de Anitta com Peso Pluma. Diante da repercussão, que seguiu negativa mesmo após o vídeo ser substituído, ela se pronunciou: "Minha intenção era mostrar que em meio a tantas tristezas, existe a felicidade e principalmente o respeito, mas entendi que não poderia misturar um assunto tão sério e peço desculpas por isso", escreveu.

Gracyanne Barbosa apaga post e se pronuncia (Reprodução/Instagram)

