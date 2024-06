Angélica expõe detalhes de grupo no WhatsApp com Xuxa e Eliana: "Babado"

Angélica falou sobre sua amizade com Xuxa e Eliana e contou detalhes sobre o grupo de bate-papo que mantém com as apresentadoras

A apresentadora Angélica falou sobre sua amizade com Xuxa e Eliana e contou detalhes sobre o grupo de bate-papo que mantém no celular com as apresentadoras. Durante uma participação esta semana no programa Bar do Gogó, do Multishow, a esposa de Luciano Huck contou que a mãe de Sasha é a pessoa mais ativa.

"A Xuxa esteve aqui e falou que tem um grupo de Whatsapp e você está nele. Ela falou que quem mais fala sacanagem é você", brincou o apresentador. "Ela mentiu. Amor, amor, ela é a que mais fala. Fala loucuras e fala sem parar, gente. Eu falo: “Chega, a gente não quer nem ouvir mais, chega”. e Ela continua falando", reagiu a loira.

Segundo Angélica, as três conversam sobre assuntos que não poderiam ser divulgados. "Babado esse grupo! Se alguém um dia pegar um celular desse... Gente". Já sobre Eliana, ela comentou: "A Eliana não fala nada". "Ela só ri", disse Maurício Manfrini, que imitou a risada da nova contratada da Globo.

Angélica fal sobre programa com Eliana e Xuxa

Recentemente, Angélica falou sobre as especulações envolvendo a possibilidade dela, Xuxa e Eliana comandarem o programa Saia Justa, do GNT. Em entrevista à CARAS Brasil, a loira disse que não descarta a ideia, mas garante que até o momento não houve nenhum estudo para que o projeto acontecesse.

"Estamos muito abertas a isso, tanto que eu fiz a série com a Xuxa. Mas nunca teve um projeto, nunca teve nada. Pode ser que aconteça, pode ser que seja legal as três juntas, mas pode ser que separadas também seja muito bom, porque separar essa energia em lugares diferentes, passando uma mensagem parecida, mas em lugares diferentes", analisou.

E ela não descartou a possibilidade de um projeto especial com as amigas. "Não sei se a gente faria um programa, porque acho que nenhuma das três gostaria. A gente está mais nessa onda de projetos. Mas não é uma realidade".