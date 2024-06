Maisa fala sobre experiência interpretando sua primeira vilã na TV: 'Nem parece real'

Maisa vai fazer sua estreia na Globo na próxima novela das seis e falou sobre como está animada no café da manhã no Mais Você

Nesta terça-feira, 18, Maisa tomou café da manhã com Ana Maria Braga, no Mais Você, e falou sobre sua estreia na Globo na próxima novela das seis, Garota do Momento, que tem previsão para estrear no segundo semestre do ano. A atriz não escondeu a empolgação a contar os detalhes:

"Nem parece real! Faz uns meses que comecei essa conversa. Fiquei muito feliz com o convite, chorei de felicidade. A parte mais doida é não poder contar nada para ninguém, ainda mais que sou unida com minhas amigas. Guardei esse segredo por meses. Contei para eles agora e está todo mundo empolgado para ter uma casinha no Rio de janeiro. Vai ser incrível. Fiz duas novelas na vida, faz muito tempo que não faço uma novela e eram infantis. Agora é outra pegada", avaliou Maisa.

A atriz ainda comentou sobre a vontade de atuar em uma novela na emissora e sobre estar longe das telinhas há algum tempo e voltar agora para dar vida a sua primeira antagonista da carreira.

"Fazer uma novela na Globo é um sonho para muitas pessoas, tinha essa vontade, mas não sabia que seria agora, não esperava fazer com 22 [anos], veio no momento exato, sem planejar, estava no momento ideal para encarar esse desafio. É um presente, vou agarrar com muito carinho", disse a atriz, que vai se mudar para o Rio de Janeiro:

"Estou ansiosa para me mudar para o Rio de Janeiro. Moro em Santana de Parnaíba, moro no meio do mato, nunca morei em cidade de praia. Imagina virar uma gata praiana?", brincou. "Para fazer essa antogonista, as antagonistas sempre se divertem, né? Ainda mais essa maldade juvenil que a Bia tem, tem um humor, uma diversão. Tem vilã que a gente ama odiar e a Bia é uma dessas. Quero muito me divertir, espero que a Beatriz esteja preparada", disse Maisa sobre sua personagem.

Larissa Manoela comemora estreia de Maisa Silva em novela da Globo

Larissa Manoela usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 16, para celebrar a nova conquista da amiga, Maisa Silva, nova contratada da TV Globo. A ex-Carrossel estará na próxima novela das seis, 'Garota do Momento', de Alessandra Poggi.

Extremamente animada com a novidade incrível, Larissa fez questão de parabenizar Maisa. Em seu perfil no X, antigo Twitter, a eterna Maria Joaquina ressaltou o quanto torce para o sucesso da nova global.

"Tão feliz por você! Certeza que vai ser lindo e você vai entregar tudo de si como sempre faz. Tô sempre na torcida por você e você sabe! Agora chegou a minha vez de te acompanhar numa novela de época assim como você fez comigo em 2022. Te amo, Ma! VOA!", declarou Larissa Manoela.