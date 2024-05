E o BBB? Tadeu Schmidt retorna ao esporte da Globo após três anos

Comandando o 'Big Brother Brasil' desde 2022, Tadeu Schmidt voltará ao esporte da Globo para cobrir os Jogos Olímpicos de Paris

A partir do próximo domingo, 2, Tadeu Schmidt estreará um novo projeto esportivo na Globo! O apresentador conduzirá um quadro no Esporte Espetacular que apresenta histórias de aspirantes a atletas olímpicos. Em janeiro, ele continuará à frente do BBB 25.

Acompanhado da ex-jogadora de vôlei Fernanda Garay, o apresentador promete narrar os perrengues vividos por brasileiros que sonham em serem atletas mundiais. O novo quadro de Schmidt fará parte da cobertura da emissora dos Jogos Olímpicos de Paris, que terão início em julho deste ano.

Vale lembrar que Tadeu Schmidt ganhou grande notoriedade na faixa esportiva como apresentador do Fantástico, quando ele tinha a companhia dos famosos cavalinhos que torciam para os times de futebol.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)

Tadeu Schmidt revela comemoração com Boninho após a final do BBB 24

O apresentador Tadeu Schmidt revelou um acontecimento dos bastidores após a grande final do Big Brother Brasil 24. Ele, que está no comando do reality show da TV Globo desde a temporada de 2022, contou que o elenco da edição não foi o único a celebrar a noite especial.

Durante sua participação no 'Conversa com Bial', Tadeu revelou que o diretor Boninho o convidou para comemorar o sucesso do programa depois da exibição do último programa, que consagrou Davi como vencedor da competição.

"O BBB terminou já era uma e pouco da manhã. Boninho me chamou para beber um vinho, e eu fui. Quando fui dormir o sol já tinha nascido", disse o comunicador. Tadeu Schmidt foi o primeiro convidado da oitava temporada do programa de Pedro Bial.

A atração foi gravada nos Estúdios Globo, e contou com a presença especial de ex-participantes de diversas edições do Big Brother Brasil na plateia.

Durante a entrevista, Tadeu também fala de sua família, e claro, ambos os apresentadores discorrem sobre o formato do reality, em especial sobre os acontecimentos da última edição. O programa recorda ainda a história de Schmidt na TV, exibindo reportagens do início da carreira.