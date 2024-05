Especialista lista os anéis de noivado mais icônicos de todos os tempos

Anéis de noivado da princesa Kate Middleton e da duquesa Meghan Markle lideram a lista das 10 joias de noivados mais icônicas de todos os tempos

O anel de noivado é uma joia importante e simbólica para muitos casais ao redor do mundo e os famosos também adoram caprichar neste item de luxo. Por isso, o especialista e joalheiro de luxo do Reino Unido Chisholm Hunter realizou uma pesquisa e fez um ranking com os 10 anéis de noivado mais marcantes de todos os tempos para o Reino Unido, que foram extraídos de uma lista de 28 anéis de noivado das celebridades.

A pesquisa levou em conta o interesse histórico, a relevância atual e o interesse jornalístico, e ele levou em consideração o volume de pesquisas no Google no Reino Unido e no mundo.

Desse modo, o primeiro anel na lista é a joia de Kate Middleton, a princesa de Gales, que ganhou o anel de seu marido, o príncipe William. O anel dela conta uma safira azul rodeada por diamantes e já pertenceu à princesa Diana. Inclusive, mais de 32 mil artigos online de todo o mundo falam sobre o anel de noivado das princesas Kate e Diana.

O segundo lugar ficou com o anel de noivado de Meghan Markle para o seu casamento com o príncipe Harry. A joia foi feita sob encomenda de Harry com o uso de dois diamantes que pertenceram à princesa Diana e foram lapidados.

O terceiro lugar é da influenciadora britânica e apresentadora de TV Molly-Mae Hague, que teve um anel de noivado de diamante com um solitário de cinco quilates. A lista segue com os anéis de: Ariana Grande, princesa Diana (joia que ela ganhou de Dodi Fayed), Vick Esperança, Hailey Bieber, Megan Fox, Blake Lively e Victoria Beckham.

O vestido de noiva de Kate Middleton

No dia 29 de abril, a Princesa Kate Middleton e o Príncipe William celebraram 13 anos desde o dia em que oficializaram sua união e em celebração, compartilharam em suas redes sociais uma imagem inédita do grande dia. “13 anos atrás hoje!”, diz a legenda da imagem compartilhada pelo casal.

O casal que celebra suas ‘Bodas de Linho’ parou o mundo há 13 anos atrás para acompanharem o casamento real, só no Reino Unido cerca de 37 milhões de pessoas acompanharam o evento pela TV. Relembre os detalhes do grande dia!

O vestido de noiva da duquesa continua sendo referência entre as noivas mesmo depois de tantos anos, desenhado por Sarah Burton, que estava à frente da Alexander McQueen na época. O vestido escolhido contava com uma saia rodada e mangas compridas, era inevitavelmente tradicional. A estilista diz que o vestido foi uma colaboração 50/50 entre o estilista e a realeza, que se acredita ter sido inspirado no vestido que a falecida atriz Grace Kelly usou em seu casamento em 1956 com o príncipe Albert de Mônaco.

O corpete apresentava flores renda, que foi aplicada em tule pelas funcionárias da Escola Real de Bordado. Para manter o sigilo, as bordadeiras da Escola foram informadas de que o vestido era para um drama de fantasia para a televisão e esse custo não era problema. Para o 'algo azul' da tradição do casamento, uma fita azul foi costurada no interior do vestido. Além do vestido da cerimônia, Kate usou um segundo vestido também desenhado por Sarah.