Personagem? Ex-BBB Alane revela a verdade sobre desmaio no reality show

Ex-BBB Alane abre o jogo sobre o seu desmaio no início do reality show e revela se viveu uma personagem ou não no BBB 24

A ex-BBB Alane participou do programa Bate-Papo BBB após ter sido eliminada do BBB 24, da Globo, e relembrou o episódio do desmaio no início do reality show. Na época, ela desmaiou nos braços de Nizam durante uma discussão entre eles. Agora, ela contou se foi de verdade ou uma atuação.

“O início do jogo foi muito conturbado na minha cabeça. Tenho poucos falhes, inclusive, do início do jogo. E aí eu tive a sensação de que, por eu ter falado pro Nizam que a Vanessa Lopes tinha ficado chateada com as coisas que ele falou, eu estava expondo a Vanessa. E acho que, na minha cabeça, eu interpretei que nós éramos muito amigas e eu estaria traindo uma amizade. E hoje, pelo o que eu lembro, eu acho que a gente não era tão próxima assim. Mas, realmente, na hora eu me senti assim. Eu juro, de verdade”, disse ela.

E completou: “Eu estava com medo de ir para o paredão, eu estava com medo de causar uma confusão na casa, eu estava com medo de ser mal vista aqui fora. Com medo de trair uma amizade que existia na minha cabeça. Lembro só de acordar e ver todo mundo em cima de mim. Eu ouvi até alguém falando que poderia ser VT, depois de uns dias… Eu realmente desmaiei”.

Então, Alane negou que tenha interpretado uma personagem ao longo do confinamento. “Não acho que eu tenha estudado nenhum personagem. Eu realmente sou uma pessoa. Realmente tenho vários vídeos assim, e quando eu me irrito eu viro essa pessoa. Eu acho que esse meu jeito vem do balé, porque era minha vida”, declarou.

Por fim, ela contou que deseja ser atriz. “Estou muito feliz em estar aqui, quero dizer que eu sou ótima atriz, uma bailarina ímpar. E para o que você precisar eu vou estar aqui disponível: novela, filme, série… O que você quiser. Eu posso me desdobrar em milhões”, comentou.

Alane reage ao ver sua porcentagem de eliminação

A ex-BBB Alane participou do programa Bate-papo BBB após ter sido eliminada do reality show na semifinal. Então, ela reagiu ao ver que foi eliminada com apenas 51,11% dos votos do público, o que foi a menor porcentagem da temporada.

"Caramba, por muito pouquinho eu não fiquei. Estou menos pior agora. É uma conquista, uma vitória saber que as pessoas realmente tentaram fazer eu ficar. Fico muito feliz com isso", disse ela.

Então, ela analisou as outras porcentagens que viu na tela. "Caramba, como é que a Bia saiu com 82%? A Raquele com 87%?", disse ela. Então, Thais Fersoza explicou: "Então, teve muito a ver também, na época, com quem que estava indo, né? Com dois amigos...".