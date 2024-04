Ex-BBB Alane reage ao descobrir sua porcentagem de eliminação

Eliminada do BBB 24 na semifinal, Alane tem reação inesperada ao descobrir qual foi a porcentagem de votos para sair do jogo

A ex-BBB Alane participou do programa Bate-papo BBB após ter sido eliminada do reality show na semifinal. Então, ela reagiu ao ver que foi eliminada com apenas 51,11% dos votos do público, o que foi a menor porcentagem da temporada.

"Caramba, por muito pouquinho eu não fiquei. Estou menos pior agora. É uma conquista, uma vitória saber que as pessoas realmente tentaram fazer eu ficar. Fico muito feliz com isso", disse ela.

Então, ela analisou as outras porcentagens que viu na tela. "Caramba, como é que a Bia saiu com 82%? A Raquele com 87%?", disse ela. Então, Thais Fersoza explicou: "Então, teve muito a ver também, na época, com quem que estava indo, né? Com dois amigos...".

Alane recebeu conselho de Tadeu Schmidt

Alane foi eliminada do BBB 24, da Globo, na semifinal do reality show e teve uma reação inesperada. Ela teve um tipo de surto ao receber a notícia e começou a bater em si mesma enquanto chorava. Então, os outros participantes foram tranquilizá-la. Mesmo assim, ela ficou muito triste e agitada, saindo logo da casa.

Enquanto chorava, Alane disse: "Eu sou péssima, eu sou horrível, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu vou me esconder! Eu vou me esconder de todo mundo. Eu vou embora. Eu sou uma vergonha para a minha mãe”.

Logo depois, Alane encontrou Tadeu Schmidt no estúdio dele e o apresentador fez questão de tranquilizá-la. Ele deu conselhos para ela e elogiou a trajetória dela no jogo.

"Que prazer te receber aqui! Eu só não estou mais feliz de te receber aqui porque você falou coisas ali que eu não quero ouvir jamais. A tristeza é normal. Mas vergonha jamais! Seus dias foram lindos lá dentro. Péssima você nunca será! Sua mãe está morrendo de orgulho de você! Está sim, eu estou falando e eu sei. Não fale o contrário, por favor. Não diga que você vai se esconder! Você vai aparecer como nunca! Você já apareceu e apareceu lindamente. Então você não vai se esconder. Você não é vergonha, você é um orgulho e você tem tudo para viver uma coisa linda daqui para a frente. Por favor, nunca mais diga isso de você. Eu não admito que fale assim da minha Alane”, afirmou ele.