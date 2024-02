Alane revela farsa com desmaio no BBB 24; especialista faz alerta

Após voltar do terceiro Paredão no BBB 24, Alane causou controvérsia ao debochar do desmaio que teve na primeira semana de confinamento

Após voltar do terceiro Paredão no BBB 24, Alane (24) causou controvérsia ao debochar do desmaio que teve na primeira semana de confinamento. Em conversa com as aliadas de jogo no quarto fadas, nesta quarta-feira, 7, a sister adotou um tom debochado para comentar o episódio que acendeu o alerta vermelho da produção do reality show e chocou o país.

A situação aconteceu na noite de sábado, 13 de janeiro, quando a sister perguntava para Nizam (32) se podia contar para Vanessa Lopes (22) que foi ele o responsável por espalhar fofoca de que a influenciadora digital ficava tentando se aparecer ao dançar de frente para os espelhos da casa. Durante a discussão, a bailarina ficou nervosa e desmaiou no colo do então affair.

Um médico de plantão da produção do BBB 24 prestou atendimento no confessionário e constatou que a sister teve um alto pico de estresse. No entanto, a também atriz causou polêmica ao dizer que tudo não passou de uma encenação. (ASSISTA AQUI)

"Eu fingi desmaio Brasil, sou atriz, sou VTzeira [quem faz VT]. Eu falei [em pensamento], tem duas fendas no meu vestido, vou desmaiar com a fenda aberta", afirmou. Deniziane (29) riu da declaração da concorrente e comentou o desmaio. "Amiga, você desmaiou muito bonito. Seu vestido ainda te ajudou porque ficou no meio das pernas e não mostrou nada", disse. "Foi tudo pensado. Tudo eu penso milimetricamente", reforçou a bailarina.

A CARAS Brasil conversou com a psicóloga Júlia Pereira, formada em ênfase em psicologia clínica pela PUC Campinas, para entender o que aconteceu com o suposto desmaio de Alane. De acordo com a especialista, não é incomum desmaiar em momentos de intenso nervosismo.

"Quando estamos nervosos, nosso corpo passa por uma série de reações físicas em resposta ao estresse, como aumento da frequência cardíaca, respiração acelerada e tensão muscular. Essas reações podem afetar a circulação sanguínea e a pressão arterial, o que por sua vez pode levar a sensações de tontura ou até mesmo desmaios em algumas pessoas", explica.

Pereira também ressalta que durante a discussão com Nizam, o sistema cardiovascular da sister pode ter sido afetado, que o teria provocado o suposto desmaio. "Durante períodos de nervosismo, o corpo também pode liberar hormônios do estresse, como a adrenalina, o que pode aumentar o risco de desmaio em pessoas mais sensíveis a essas mudanças. No entanto, é importante ressaltar que desmaiar em situações de nervosismo não é considerado normal e pode indicar uma sensibilidade extrema ao estresse ou problemas de saúde subjacentes, como distúrbios de ansiedade, hipotensão [pressão arterial baixa] ou problemas cardíacos", conclui.