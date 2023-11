Samara Felippo cai no choro ao se despedir da filha: 'Foi morar com o pai'

Com lágrimas nos olhos, a atriz Samara Felippo compartilhou a decisão de sua filha de 14 anos, Alicia, em morar com o pai nos Estados Unidos

Nesta quinta-feira, 30, Samara Felippo celebrou uma nova fase na vida de sua filha mais velha, Alicia, que tem 14 anos. A atriz contou que a jovem decidiu morar com o pai, o jogador de basquete Leandrinho, nos Estados Unidos. Mas ela mostrou que a despedida não foi nada fácil e caiu no choro ao dizer um adeus para a herdeira.

Através de seu perfil no Instagram, Samara abriu um álbum de fotos e vídeos da despedida da menina, que contou com a participação de sua filha caçula, a pequena Lara, que está com 10 anos e também é fruto do antigo relacionamento com Leandro Barbosa. A família caiu em lágrimas durante a despedida que aconteceu no Aeroporto Internacional de Guarulhos em São Paulo.

Em um dos registros, Samara apareceu aos prantos ao chegar em casa após o embarque da menina: “Você foi. Eu acabei de chegar em casa e é assim que eu tô porque eu encontrei a sua canequinha com o seu nominho. Vou encontrar cada objetozinho e vou sentir a falta. Mas eu quero ver você feliz todos os dias”, a atriz disse em meio às lágrimas.

na legenda, Samara também aproveitou para abrir mais detalhes sobre a decisão de Alicia: “Muita gente me perguntando nos stories porque Alicia não tem aparecido. Meu hoje #tbt é de vazio. Depois de muita conversa, encorajamento, apoio, diálogos minha adolê decidiu bater asas. Sair um pouco da asa da galinha mãe aqui”, iniciou.

A atriz contou que sente orgulho das decisões da filha e que está em paz, pois ela estará cercada de pessoas que ama e conhecerá uma nova cultura: “Alicia foi morar com o pai, a madrasta e as irmãs mais novas. Ao mesmo tempo por aqui vivo esse “luto", importante pra mim também como mãe e pra ela. Filhos são pro mundo”, disse.

Samara ainda revelou que a caçula também pretende se mudar no futuro: “Eu e Larinha estamos nos apoiando muito uma na outra, o vazio do ninho que tanto minha mãe falava. Porque daqui a pouco é minha caçula que vai. Alicia foi sabendo que estarei aqui cheia de amor, braços e portas abertas para quando ela quiser retornar”, explicou.

Por fim, a atriz aproveitou para se declarar mais uma vez a sua primogênita: “Te amo meu amor!!! Voa! Quero te ver crescer sendo livre e feliz!”, ela finalizou a publicação emocionante. Nos comentários, Samara recebeu o apoio e os relatos de muitas mães que também estão lidando com a fase do ‘ninho vazio’. Confira os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samara Felippo (@sfelippo)



Samara Felippo desabafou sobre a função de ser mãe:

Recentemente, a atriz Samara Felippo abriu o coração sobre a maternidade. Durante sua participação em um podcast, ela contou que não gosta das funções de mãe, mas que ama as filhas incondicionalmente. A declaração repercutiu nas redes sociais e outras mulheres se identificaram ou criticaram a criadora de conteúdo; confira o relato na íntegra.